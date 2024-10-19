Муж-военный Наталии Бучинской, которого певица скрывала 26 лет, сделал ей сюрприз во время интервью. Видео

Муж эстрадной певицы Натальи Бучинской Александр, которого артистка скрывала от публики в течение 26 лет отношений, преподнес неожиданный сюрприз любимой во время интервью. Он появился в студии с большим букетом роз и поделился деталями их личной жизни.

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Впервые пара вместе появилась в публичном пространстве на YouTube-канале "Говорит Суханов". По словам избранника знаменитости, поскольку он военный, не может часто посещать мероприятия с участием исполнительницы, однако старается никогда не упускать возможности поддержать ее.

"Я хочу сказать, что я очень счастлив. Мне повезло в жизни 26 лет назад встретить такую девушку хрупкую, красивую, нежную, и в то же время очень мудрую и сильную. Наверное, черта, которая меня больше всего в ней поражает, что она очень сильная. Если она ставит перед собой цель, она обязательно ее добьется. Конечно, за столько лет мы прошли много испытаний, были как взлеты, так и падения, какие-то проблемы, но мы друг друга поддерживаем", – поделился любимый исполнительницы.

Со своей стороны эстрадная певица со слезами на глазах отметила, что она может быть такой несокрушимой, ведь находится за спиной сильного мужчины. Наталья Бучинская призналась: несмотря на то, что в течение длительного времени скрывала своего избранника от публики, довольно часто хотела поделиться общими моментами с ним.

"У нас недавно была годовщина свадьбы. Я так хотела опубликовать нашу фотографию, а потом думаю – нет. Хочется поздравить, и я понимаю, что и мужу хотелось бы, чтобы я показывала, но он военный", – рассказала исполнительница.

Певица добавила, что издавна является поклонницей изречения: "счастье любит тишину", поэтому все же решила держать отношения в тайне. Она убеждена, что как артистка может нести в люди гораздо больше месседжей, чем просто рассказы о личном.

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