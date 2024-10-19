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Муж-военный Наталии Бучинской, которого певица скрывала 26 лет, сделал ей сюрприз во время интервью. Видео

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Муж-военный Наталии Бучинской, которого певица скрывала 26 лет, сделал ей сюрприз во время интервью. Видео

Муж эстрадной певицы Натальи Бучинской Александр, которого артистка скрывала от публики в течение 26 лет отношений, преподнес неожиданный сюрприз любимой во время интервью. Он появился в студии с большим букетом роз и поделился деталями их личной жизни.

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Впервые пара вместе появилась в публичном пространстве на YouTube-канале "Говорит Суханов". По словам избранника знаменитости, поскольку он военный, не может часто посещать мероприятия с участием исполнительницы, однако старается никогда не упускать возможности поддержать ее.

"Я хочу сказать, что я очень счастлив. Мне повезло в жизни 26 лет назад встретить такую девушку хрупкую, красивую, нежную, и в то же время очень мудрую и сильную. Наверное, черта, которая меня больше всего в ней поражает, что она очень сильная. Если она ставит перед собой цель, она обязательно ее добьется. Конечно, за столько лет мы прошли много испытаний, были как взлеты, так и падения, какие-то проблемы, но мы друг друга поддерживаем", – поделился любимый исполнительницы.

Муж-военный Наталии Бучинской, которого певица скрывала 26 лет, сделал ей сюрприз во время интервью. Видео

Со своей стороны эстрадная певица со слезами на глазах отметила, что она может быть такой несокрушимой, ведь находится за спиной сильного мужчины. Наталья Бучинская призналась: несмотря на то, что в течение длительного времени скрывала своего избранника от публики, довольно часто хотела поделиться общими моментами с ним.

"У нас недавно была годовщина свадьбы. Я так хотела опубликовать нашу фотографию, а потом думаю – нет. Хочется поздравить, и я понимаю, что и мужу хотелось бы, чтобы я показывала, но он военный", – рассказала исполнительница.

Муж-военный Наталии Бучинской, которого певица скрывала 26 лет, сделал ей сюрприз во время интервью. Видео

Певица добавила, что издавна является поклонницей изречения: "счастье любит тишину", поэтому все же решила держать отношения в тайне. Она убеждена, что как артистка может нести в люди гораздо больше месседжей, чем просто рассказы о личном.

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