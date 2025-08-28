'Не дура': Елена Мозговая рассказала о знакомстве с невестой своей старшей дочери и описала ее тремя словами

Украинский продюсер и общественный деятель Елена Мозговая откровенно рассказала о личной жизни своей старшей дочери Зои, которая недавно обручилась со своей возлюбленной. Она призналась, как впервые встретила избранницу дочери и какое впечатление та произвела.

Видео дня

В интервью Алине Доротюк Мозговая призналась, что восприняла новость об отношениях дочери спокойно и без лишних эмоций. По ее словам, она уже имела возможность познакомиться с будущей невесткой, и первое впечатление оказалось чрезвычайно приятным.

"Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка, не дура", – сказала продюсер, подчеркнув, что дочь сделала правильный выбор.

Отдельно Елена Мозговая прокомментировала вопрос свадьбы. По ее словам, хотя девушки уже помолвлены, конкретных планов относительно даты церемонии пока нет. Причина – неопределенность, которую диктует война.

"Не знаю. Сейчас и Женя... У нее отношения уже давно, и они что-то то планируют, то не планируют, но все решили, что наверное лучше дождаться конца войны. О свадьбе пока нет разговоров", – объяснила она.

Мозговая также поделилась, как часто видится со своими дочерьми. Она вспомнила путешествие в Хорватию, где вместе с младшей дочерью Соломией провела отдых с Зоей, а также рассказала о будущих планах.

"В прошлом году мы ездили с Соломией в Хорватию. Женя приезжала к нам туда. Мы были там две недели, а она на одну неделю приехала и мы с ней вместе отдыхали. А Зоя приезжала в Киев в позапрошлом году. Вот планируем, возможно, в ноябре поехать с Солей в Европу, и тогда туда уже и Женя должна прилететь, и Зоя будет. Планируем. Пока не знаю, как оно будет. Потому что что мы можем планировать в наше время?" – рассказала продюсер.

Напомним, что продюсер уже публично поддержала свою дочь Зою после ее помолвки с любимой девушкой Юлией. Трогательный обмен сообщениями между матерью и дочерью состоялся в Instagram под фотографией счастливой пары, сделанной на пляже в Гоа.

В комментариях к снимку, на котором Зоя демонстрирует кольцо с жемчужиной, Мозговая оставила искреннее пожелание: "Вираж! Будьте счастливы". Ее слова тут же получили теплый ответ от дочери: "Любим и обнимаем".

Ранее Зоя Мозговая опубликовала в своем профиле эмоциональные кадры с момента признания в любви. Событие произошло под открытым небом на берегу моря в индийском Гоа. Именно Зоя стала инициатором помолвки: она подарила Юлии кольцо с жемчужиной и откровенно поделилась личными переживаниями.

"Мы сказали "Да". Иногда путь к другому человеку – это на самом деле путь назад к себе. К тем частям внутри, которые так долго были закрыты... боялись... забыты. Я не верила, что смогу снова довериться. Открыть свое сердце. Быть уязвимой. Но любовь – настоящая, глубокая любовь – не просит ничего, кроме правды", – написала она.

Зоя и Юлия находятся в отношениях как минимум с лета 2024 года. Известно, что у Юлии есть двое детей. Елена Мозговая с первых дней каминг-аута дочери открыто поддерживает ее выбор и демонстрирует искреннюю любовь и уважение.

Зато певец Александр Пономарев, которого Зоя считает приемным папой, открыто ситуацию не комментирует, отмечая лишь, что подобная история для него "не очень комфортна".

