'Мурашки от исполнения': воин ВСУ в финале 'Голоса' поразил нежной песней Квитки Цисык

В финальном выпуске европейского сезона "Голоса страны" военнослужащий тылового обеспечения и талантливый певец Юрий Городецкий растрогал слушателей нежной песней "Місто спить", которую исполняла легендарная Квитка Цисык.

Выступление участника команды Нади Дорофеевой до слез тронул его тренершу. OBOZ.UA следит за эфиром и ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Юрий мечтает, чтобы его дети жили в свободном европейском государстве. На передовую мужчина берет гитару и устраивает собственные концерты, а его голос теперь очаровывает не только собратьев, но и зрителей вокального шоу.

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В черном наряде, а не военной форме, защитник доказал, что на фронте храбрые герои не только умело уничтожают врага, но и могут поразить Европу голосами.

Пользователи сети, видевшие выступление Юрия Городецкого, остались под впечатлением. В комментариях отозвались зрители, у которых голос воина вызвал мурашки по телу.

Надя Дорофеева призвала голосовать именно за воина, вышедшего под номером 4, и в который раз напомнила, что благодаря его мужеству и храбрости других защитников украинцы могут творить и жить дальше.

Напомним, линии для голосования были открыты еще до начала выступлений финалистов. Средства, вырученные из СМС-голосования, будут направлены на благотворительность. За эти деньги компания Kyivstar закупит оборудование, которое поможет детям, пострадавшим от ожогов в результате атак российских террористов.

Ранее OBOZ.UA также писал, что открывала финал 18-летняя участница из команды Нади Дорофеевой Майрамик Авоян, исполнившей песню Euphoria. С этой композицией в 2012 году шведская звезда Лорин победила на Евровидении.

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