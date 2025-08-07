'Можно нам вашего президента?' Украинская писательница, которая живет в Париже, объяснила, почему французы обожают Зеленского и стыдятся Трампа

"Можно нам вашего президента?" – именно такой вопрос украинка Мария Олекса, которая уже 15 лет живет во Франции, неоднократно слышала от своих французских коллег. Они восхищаются Владимиром Зеленским, считают его образцом лидера и даже мечтают видеть во главе своей страны. В то же время после недавней встречи украинского президента с Дональдом Трампом в США, многие во Франции почувствовали откровенный стыд за поведение американского политика.

Об этом писательница и журналистка Мария Олекса рассказала в интервью телеведущей Маричке Падалко. По ее словам, отношение французов к Зеленскому базируется не только на симпатии, но и на уважении к решительным действиям, харизме и умению вести переговоры. Французское общество считает, что именно таких политиков не хватает в Европе.

"Французы обожают Зеленского. Несколько коллег мне говорили: "Можно нам вашего президента? Как война закончится, вы нам его передайте? Потому что у нас здесь после Макрона возможно придет Марин Ле Пен, а мы ее не хотим. Нам надо кто-то, как Зеленский". Чем нравится он французам? Мне сложно сформулировать это одним словом: это и харизма, это и то, что французов удивило, как повел себя украинский президент в начале полномасштабного. Они не ожидали, что этот человек мобилизуется, останется на месте, возьмет на себя такую большую ответственность. Думаю, они еще его стилем восхищаются, тем, как он себя представляет, как он коммуницирует", – сказала Мария Олекса.

Писательница также отмечает, что французская публика очень внимательно следила за визитом Зеленского в США и его встречей с Дональдом Трампом. И реакция на поведение американского экс-президента была мгновенной.

"Мне все коллеги на следующий день позвонили и сказали: "Нам так стыдно за Трампа и за Вэнса. Ну, что это было, и вообще, как так можно?" Все стали на сторону президента Украины", – отметила она.

Не менее сильное впечатление на французов произвел и дипломатический стиль украинского президента: "Еще вчера все думали: "Нет, мы вам не дадим ни самолеты, ни танки, ничего не дадим". А сегодня это уже реальность. И это искусство переговоров".

Особую роль в этом играют и личные контакты между лидерами. По словам писательницы, президент Франции Эмманюэль Макрон был одним из первых, кто встретился с Зеленским после конфликтного визита в США.

"Меня это не удивит, потому что они созваниваются чуть ли не каждый день. Я думаю, у них хорошие отношения и они регулярно общаются. Это же самый известный броманс в мире", – с улыбкой отметила она.

