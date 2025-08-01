Алена Шоптенко рассказала о щедром подарке от супругов Зеленских, благодаря которому она стала чемпионкой мира

Хореограф и победительница первого сезона "Танцев со звездами" Алена Шоптенко поделилась малоизвестной историей из своего прошлого, которая до сих пор не получала широкой огласки. Артистка вспомнила, как благодаря щедрому жесту со стороны президентской пары Владимира и Елены Зеленских она смогла осуществить одну из важнейших поездок в своей жизни – на Чемпионат мира по бальным танцам в Италии.

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В интервью Маричке Падалко она отметила, что именно там завоевала золото, что стало одной из главных побед в ее спортивной карьере. "Владимир тогда сделал мне очень-очень большой подарок", – с теплотой вспоминает Шоптенко.

По ее словам, именно он помог ей и танцевальному партнеру поехать на престижные международные соревнования. Речь шла не о моральной поддержке, а о финансовой помощи, благодаря которой поездка стала возможной.

"Он тогда помог мне с партнером поехать на Чемпионат мира по спортивным бальным танцам в Италию, где мы, соответственно, взяли первое место, – объяснила она. – Для меня тогда это был первый проект, для меня это был новый мир. Это было еще одно переосмысление танца. Тогда я поняла, что танец – это не просто спорт. Танец – это искусство. Это искусство передавать жизнь, истории, эмоции".

Шоптенко подчеркнула, что всегда испытывала к Зеленским глубокую благодарность. После победы на "Танцах со звездами", в которых она выступала в паре с Владимиром Зеленским, общение между ними было теплым и живым, хотя со временем, как и у многих, пути разошлись: "Мы хорошо общались, поздравляли друг друга. Конечно, со временем это общение дистанция увеличивалась. Да, конечно, у каждого своя жизнь".

В то же время хореограф откровенно признается, что ей не совсем комфортно, когда ее до сих пор идентифицируют прежде всего как ту, что "танцевала с президентом". На момент участия в шоу Зеленский еще не был главой государства – он только руководил собственной продакшн-компанией.

"После определенного момента, когда уже я стала той, кто танцевал с президентом, будто все нивелировалось, есть только один хайлайтс – такой важный, важное событие. Скажу честно, это мне помогло, в том числе, для того, чтобы разговаривать открыто с какими-то правительственными структурами в Австрии. Я пришла как известный украинский хореограф, к которой, в первую очередь, есть доверие, которая является профессионалом, и, конечно, это мне помогло договариваться о каких-то определенных вещах, о том, чтобы делать проекты в Вене", – сказала Шоптенко.

Например, в Австрии этот факт вызвал доверие к ней как к известному украинскому хореографу. Когда в сюжетах на центральном телевидении страны показывали флешмобы с ее участием, журналисты акцентировали внимание на том, что она в свое время танцевала с нынешним президентом Украины.

"Если это все было показано на телевидении, и при этом сказано, что я танцевала с президентом, то пожалуйста, пусть говорят, что хотят. Главное, пусть показывают, пусть говорят об Украине, пусть показывают, какие люди, какие мы. То есть, что мы такие же европейцы, что мы имеем свое право на жизнь, на спокойную жизнь, и что мы рядом, мы здесь. Десять часов на машине проехать", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Шоптенко впервые рассказала, что развелась с мужем-предпринимателем, и назвала причину. Официально расторгла брак уже во время большой войны.

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