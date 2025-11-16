'Моя война началась еще 20 лет назад': директор Театра Франко Евгений Нищук вспомнил, как стал 'голосом Майдана'

Директор Театра имени Ивана Франко, заслуженный артист Украины Евгений Нищук поделился своими воспоминаниями об участии в двух украинских революциях – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов, отметив, что эти события стали началом его личной "войны" за Украину. После этих двух важных для украинской государственности событий за ним закрепилось звание "голос Майдана".

Видео дня

В интервью медиа BLIK Евгений Нищук рассказал, что его привлечение к политической жизни началось с сотрудничества с художественным агентством "Арт-Велес" во время предвыборной кампании Виктора Ющенко в 2004 году. Поскольку кандидат был лишен возможности доносить свою программу через заблокированные телевидение и прессу, был разработан уникальный формат политико-культурного тура по всей Украине и Крыму, где выступали проукраинские патриотические группы и звезды.

"Голос Народа" в 2004-м

Именно в ноябре 2004 года, после осознания возможной фальсификации выборов, Евгений Нищук оказался на сцене.

"Я взял на себя смелость общаться с людьми, представителем которых и стал – без политической принадлежности, человек от культуры, я как будто стал голосом народа, голосом тех стремлений, которые хотели этих изменений и преобразований. Тогда за мной закрепился этот позывной Голос Майдана. Я действительно был каждый день на сцене, модерировал, сообщал о тех или иных процессах, которые происходили, координировал", – вспомнил он.

Уже на следующий день после призыва ему и другим активистам удалось собрать более 100 тысяч человек.

Революция Достоинства и точка невозврата

Через девять лет, во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, актер снова вернулся на Майдан.

Сравнивая два Майдана, Нищук отметил, что Оранжевая революция имела в большей степени политическую составляющую, тогда как Революция Достоинства, к сожалению, была "горячей, с большим количеством жертв – Героев Небесной Сотни".

"Первые жертвы 19 января во время "Вогнекрещения" на Грушевского. Далее, к большому сожалению, пострадавших становилось еще больше и критической точкой стало сожжение Майдана и ужасные расстрелы силовиками людей, вооруженных деревянными щитами. Затем бегство Януковича, поход людей на Межигорье, Майдан, который тонул в цветах, свечах и слезах в память о погибших Героях Небесной Сотни", – описал Нищук ту самую точку невозврата.

Евгений Нищук подчеркнул, что события Революции Достоинства ярко продемонстрировали, насколько длительной была работа пророссийских сил в Украине и насколько большой была измена тогдашнего истеблишмента, что фактически вело к подготовке широкомасштабного вторжения.

Военная служба

В первые дни полномасштабного вторжения Нищук присоединился к ВСУ, однако в апреле 2024-го его перевели в запас. Отвечая на вопрос, намеревался ли он пойти воевать до 2022 года, он заявил: "Моя "война" началась еще 20 лет назад, на Майданах – Оранжевой революции 2004-го и Революции Достоинства 2013-2014 годов. Они были моим первым политическим и организационным опытом борьбы".

Однако в то время вместо военной службы его путь пролег через государственные и культурные институты (был дважды министром культуры Украины). Нищук гордится созданием Украинского культурного фонда и Института книги, когда распределение средств перешло от чиновников к профессиональным экспертным группам.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Нищук признался, сколько работников может забронировать и как будет действовать, если актерам вручат повестку. Он не отрицает, что мобилизации должны подлежать все, независимо от направления работы, но подчеркивает необходимость "создать баланс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!