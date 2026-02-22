В конце февраля завершается хороший период для четырех знаков зодиака

Для некоторых знаков зодиака в конце февраля заканчивается хороший период. Это не значит, что начнется что-то плохое, просто жизнь изменит темп. То, что было легким – переговоры, отношения, идеи, даже деньги – потребует больше внимания и конкретных решений.

Для Льва, Весов, Стрельца и Водолея сейчас наиболее благоприятные дни для завершения начатых дел, пишет Madeinvilnius. Подпишите соглашение, договоритесь, выскажитесь или проявите инициативу.

Лев

В последнее время Львы чувствуют себя уверенными, перед ними открываются двери. До конца февраля вам стоит завершить то, что вы уже начали, ведь окно возможностей подходит к концу. Завершайте переговоры, устанавливайте границы, завершайте начатый проект или сформулируйте его план. В отношениях стоит сказать что-то важное. Если вы хотите повысить цену, попросить признания или договориться о льготах, сделайте это в ближайшие дни.

Весы

Для Весов сейчас хороший период для договоренностей. Люди к вам более доброжелательны и меньше конфликтов. Поэтому сделайте то, что вы запланировали. Договаривайтесь о сотрудничестве и зафиксируйте конкретику. В отношениях это время для примирения или решения давно назревшей проблемы. Не откладывайте дела на потом. Позже эмоции могут стать сильнее, а решения сложнее.

Стрелец

Для Стрельца сейчас хороший период. Вы легко завязываете полезные контакты и воплощаете идеи. Скоро это может измениться, поэтому договаривайтесь сейчас о встречах и ходите по приглашениям – разговоры будут плодотворными. Это хорошее время, чтобы сделать предложение, отправить сообщение или начать переговоры. В финансовой сфере это благоприятный период для завершения сделки или закрепления договоренности. Если вы чувствуете, что надо действовать, действуйте в ближайшие дни.

Водолей

Водолеи сейчас имеют ясность в мышлении и благоприятные совпадения обстоятельств. Идеи легко воплощать в жизнь, а люди на вашей стороне. Закрепите свой успех. Пришло время уточнить планы, озвучить действия и сроки. Свяжитесь с человеком, чья помощь понадобится вам позже. В отношениях очертите границы и ожидания, пока эмоции еще спокойны. Запишите свои планы, заключите договоренность, сделайте конкретный шаг в ближайшие дни.

