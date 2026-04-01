Монатику – 40: смог ли певец вернуть форму после волны насмешек в сети и как он выглядит сейчас

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) 1 апреля отмечает 40-летие. Юбилей артист встречает после активного творческого периода и публичной дискуссии вокруг изменений в его внешности – якобы внезапного набора веса.

Накануне дня рождения музыкант показал свою настоящую форму в клипе к песне "одасвобода", в которой фактически ответил на волну критики. Он предстает стройнее, чем на намеренно неудачных ракурсах или "стоп-кадрах" со скандального концерта в Одессе, из-за которого ранее возникали обсуждения.

Сам артист прямо объяснил, что новые песню и клип посвятил недавней травле своего тела.

"одасвобода" – это для всех, кого буллили, буллят, будут буллить за внешний вид. Некоторые люди часто хотят вам накидать кучу своего мусора в голову. Регулярно этот мусор выбрасывайте! Свобода от ярлыков, чужого мнения, комплексов – в голове... начинается с твоей головы. Пусть собственная сила духа и свободы никогда не угасает", – отметил он.

Более того, в видеодорожке артист оставил несколько "пасхалок" к недавнему буллингу. Там и шарики с Губкой Бобом, с которым сравнивали Монатика, и хейтеры, которые без конца пишут осуждающие комментарии, и мешки с "мусором-комментариями", которые он символически выбрасывает.

Напомним, волна хейта возникла после концерта MONATIK 12 февраля в Одесском театре музкомедии. Тогда пользователи соцсетей обратили внимание на изменения во внешности артиста – в частности вес, прическу и бороду. В сети начали появляться мемы и сравнения с другими публичными лицами и персонажами, в том числе и самим Губкой Бобом.

"Господа, у нас Монатик в Коломойского превращается, а мы просто молчим?"

"Это уже не Монатик, а квадратик получается".

"Это закон сохранения Коломойского. Коломойский не может просто так возникнуть и куда-то исчезнуть, он превращается из одной формы в другую".

"Я, когда увидела это фото, вообще не поняла, что это Монатик. Это точно Монатик?"

Артист решил не стоять в стороне и отреагировал на волну обсуждений и мемов. Певец иронично ответил на критику и призвал зрителей сосредоточиться на его творчестве.

"Ого! Столько внимания. Если так, то посмотрите еще концерт", – и добавил смеющийся эмодзи.

На личной странице он оставил отдельный комментарий на эту тему: "Это, получается, у меня сейчас прайм в Threads? Тогда "полный" концерт по ссылке. Оставляйте свои экспертные мнения".

Через некоторое время он вернулся к теме буллинга своего тела. Перед тем, как выпускать новый трек, MONATIK обнародовал серию шуточных "обложек" к песне, где обыграл самые популярные комментарии – в частности использовал фотошоп с "чужим" телом с обнаженным животом и даже добавил образ Губки Боба. Позже также появились варианты "афиш", которые он добавил в сам клип.

В подписи артист предложил подписчикам выбрать лучший вариант.

