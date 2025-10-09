'Это было моим грязным, греховным недостатком': дочь Брюса Уиллиса раскрыла, из-за какой унаследованной от отца черты она страдала

Таллула Уиллис, дочь звездного актера Брюса Уиллиса и Деми Мур, откровенно рассказала о многолетней борьбе с ненавистью к собственной внешности, вызванной травлей из-за унаследованной от отца черты лица – подбородка. Теперь, по словам молодой актрисы, это стало ее "самым дорогим подарком".

Видео дня

31-летняя Таллула Уиллис опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых сравнила себя с молодым отцом времен его культовых ролей в боевиках, в частности "Крепкого орешка", подчеркивая их сходство.

В заметке она вспомнила о постоянных издевательствах и публичной критике, которые были направлены на ее подбородок, повторяющий выразительную форму лица ее 70-летнего отца.

"Боже мой! Разве я не ребенок этого человека... Вау, это наполняет меня эмоциями! Лицо, улыбка, смею сказать, подбородок, который заставил меня захотеть покончить со всем, теперь является самым дорогим подарком, который я могла получить", – написала Таллула.

Таллула призналась, что из-за травли, в частности со стороны известного блогера сплетен Переса Хилтона, она долгое время не могла даже произнести слово "подбородок" вслух.

"Раньше я не могла произнести слово "подбородок" вслух. Это было моим грязным, греховным недостатком, центральная часть сцены для всего мира. По крайней мере, так вы, ребята, говорили снова и снова, снова и снова. Каким же проклятым ребенком я была за то, что унаследовала эту радостную, выразительную черту лица, полную эмоций!" – поделилась дочь актера.

Она заявила, что испытывает гнев к взрослым, которые "посеяли в ней семена ненависти к себе", и в то же время "гордится собой за то, что смогла вырвать эту ненависть с корнями".

Ранее OBOZ.UA писал, что Таллула Уиллис рассказала о кардинальных изменениях в своей личной жизни. Избранник наследницы звезд, музыкант Джастин Эйси сделал ей предложение руки и сердца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!