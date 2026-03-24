MONATIK иронично отреагировал на насмешки из-за своего веса и восхитил сеть чувством юмора

Певец Дмитрий Монатик (MONATIK) иронично отреагировал на волну насмешек относительно его внешности и превратил критику в повод для шутки. Артист создал юмористический пост в соцсетях, где высмеял мемы о себе и предложил подписчикам присоединиться к обсуждению.

Видео дня

В своем Instagram он опубликовал серию ироничных "обложек" к новой музыкальной работе "ОДАсвобОДА". На изображениях артист обыграл самые популярные мемы о себе: использовал неудачные ракурсы, появился с обнаженным торсом и даже добавил образ Губки Боба. Правда, всюду использовал фотошоп и к "чужим" кадрам подставил свое лицо.

В подписи к публикации певец обратился к аудитории с шутливой просьбой помочь выбрать лучший вариант: "Уважаемый Instagram, помогите выбрать обложку на песню "ОДАсвобОДА". Таким образом он фактически шутливо интегрировал критику в собственный креативный контент.

Реакция подписчиков и коллег не заставила себя ждать. В комментариях пользователи поддержали самоиронию артиста и продолжили шутить в том же тоне. В частности, Маша Ефросинина коротко написала: "Лучший", Ирина Сопонару добавила: "Дима, ты прекрасен", а Эктор Хименес-Браво заметил: "Губка Боб!"

Еще раньше MONATIK отвечал на критику в Threads, где также выбрал ироничный тон. Он призвал пользователей обратить внимание на его концерт и оставлять "экспертные мнения", фактически переведя фокус с внешности на творчество.

Речь идет о реакции на обсуждение, которое развернулось еще в начале года после концертов MONATIK. Тогда часть пользователей обратила внимание на изменения во внешности исполнителя – в частности, вес, прическу и бороду. В соцсетях появились многочисленные сравнения певца с другими публичными лицами, в частности Игорем Коломойским и Дмитрием Коляденко, а также с персонажем Губкой Бобом.

Наиболее активно дискуссия шла в Threads, Instagram и TikTok. Пользователи публиковали фотосравнения и шутливые, а иногда оскорбительные, комментарии. В то же время другие пользователи выступили в защиту артиста, призывая воздержаться от критики внешности и напоминая о личных обстоятельствах, которые могут влиять на изменения в весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!