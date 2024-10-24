Могла бы сыграть россиянку: звезда 'Бешеной свадьбы' назвала главное условие, при котором бы примерила образ гражданки РФ

Звезда "Бешеной свадьбы", украинская актриса театра и кино Леся Самаева назвала условие, при котором она согласится сыграть россиянку на экране. По словам артистки, для нее подобная роль – это "красный флаг".

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Однако знаменитость сыграла бы на экране гражданку России, если бы ее персонаж предстал в отрицательном свете. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ДІМ.

"У меня нет такого табу, что я точно не сыграю россиянку. Все зависит от обстоятельств, кто снимает, о чем снимает какой контекст", – отметила Самаева. "Конечно, если мне завтра предложат в агитке (агитационный ролик – Ред.) сняться, о "хороших русских", это я популяризировать не буду точно. Потому что я считаю, что любой "хороший русский" заканчивается на имперском вопросе, на вопросе Украины. Сразу лезет их "имперскость" и они не могут с этим ничего поделать", – продолжила актриса.

Звезда отметила, что для нее тема русской культуры навсегда закрыта. "Наоборот, меня очень раздражает, что было навязано, что нам не давали узнавать что-то другое. Нам навязывали "великое". Вот во всем мире просто балет, а там "великий балет". Там везде просто литература, а там "великая литература", – высказалась артистка. В то же время гостя отметила, что украинское культурное наследие и творчество, в частности, театр, поражают ее до глубины души.

Ранее OBOZ.UA пообщался с Лесей Самаевой о жизни в кредит, отвращении к некоторым российским коллегам и осуществившейся заветной мечте: "Война многое открыла". Полное интервью – читайте здесь.

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