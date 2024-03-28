Могилевская – Могила, а Каменских – Жмур: настоящие имена и фамилии украинских звезд, о которых мало кто знает

Создание уникального образа, облегчение запоминания, отдаление от личной жизни – это лишь малая часть причин, по которым некоторые артисты берут себе псевдонимы. И если иногда наличие псевдонима вполне очевидная или же общеизвестная информация, как вот, например, у Джамалы, Тины Кароль или ONUKA, то о настоящих именах у некоторых звезд мы можем даже не догадываться. Знали ли вы, что Настя Каменских, Макс Барских, Злата Огневич и Наталья Могилевская при рождении имели другие имена и фамилии?

Если нет, то OBOZ.UA предлагает ознакомиться с перечнем звезд, которые прославились не под своими настоящими именами. В статье также покажем детские фотографии этих артистов, ведь именно в детстве Макс Барских еще был Николаем Бортником, а Злата Огневич – Инной Бордюг.

Макс Барских – Николай Бортник

Свой творческий псевдоним юный Коля придумал про время участия в проекте "Фабрика звезд". Его настоящее имя ему казалось недостаточно ярким.

Владимир Дантес – Владимир Гудков

Еще один выпускник "Фабрики звезд" и ее победитель во втором сезоне Вова Дантес на самом деле имеет фамилию Гудков. В детстве мальчик мечтал работать в полиции, как папа, но творчество и увлечение музыкой победили. На старте своей карьеры певец решил взять псевдоним.

Настя Каменских – Настя Жмур

Для многих может стать шоком, что настоящее имя Насти Каменских при рождении – Анастасия Жмур. Впрочем, начиная сольную карьеру, она решила выбрать для себя более благозвучную фамилию. "Каменских" пришла к певице не с потолка. Это девичья фамилия ее матери – солистки знаменитого хора им. Веревки Лидии Каменских.

Злата Огневич – Инна Бордюг

Певица так сильно слилась со своим творческим псевдонимом, что заменила им даже свое настоящее имя в паспорте. Сделала это, когда вступила в ряды народных депутатов с целью якобы не вводить в заблуждение электорат. Говорят, что отец артистки негативно отнесся к этим изменениям.

Тина Кароль – Татьяна Либерман

Стала Тиной Кароль по паспорту и певица, настоящее имя которой Татьяна Либерман. В свое время ее обвиняли в "воровстве" псевдонима у Ани Лорак. Мол, если читать наоборот и прибавить букву "Т", то получится Тина Кароль. Впрочем, народная артистка бессмысленные обвинения отрицала, уверяя, что придумала новое имя в ходе мозгового штурма с командой.

Melovin – Константин Бочаров

Как признавался сам певец, его псевдоним – это производная от имени любимого дизайнера Александра Макквина и праздника "всех мертвых" Halloween.

Джамала – Сусанна Джамаладинова

Сообщается, что Сусанна Джамаладинова якобы стала Джамалой по требованию режиссера-постановщика "Новой волны" Александра Ревзина. На конкурсе 2009 года она впервые выступила под своим известным псевдонимом, который является сокращением ее реальной фамилии.

Юлия Санина – Юлия Головань (Бебко)

Сейчас в документах фронтвумэн группы The Hardkiss записана как Юлия Бебко. Это фамилия ее мужа. Впрочем, Санина – это не девичья фамилия любимой певицы, а ее псевдоним. При рождении Юлия была Головань.

Наталья Могилевская – Наталья Могила

Здесь все очевидно: певица считала, что фамилия Могила может негативно повлиять на ее карьеру, так что еще на старте "продлила" эту фамилию до Могилевской.

MamaRika – Анастасия Кочетова (Середа)

Анастасия Кочетова, она же Анастасия Середа, она же Эрика, она MamaRika. Вот так много имен у певицы. Первое – ее при рождении, второе – после женитьбы, под третьим вы могли помнить ее на третьей "Фабрике звезд", ну а MamaRika – обновленный псевдоним артистки.

ONUKA – Наталья (Ната) Жижченко

И хотя ONUKA – это скорее название группы, многие привыкли называть и саму певицу именно так. Для Наты Жижченко это название без преувеличений сакральное. Как известно, она является внучкой черниговского музыканта и мастера народных музыкальных инструментов Александра Шленчика. Выбирая сценическое имя, артистка хотела, чтобы дедушка был всегда рядом, ведь именно ему она обязана своим талантом. Так Наталья и стала "Онукой" ("внучкой").

Степан Казанин – Сергей Казанин

Актер студии "Квартал 95" придумал себе псевдоним (хотя здесь скорее прозвище) еще задолго до попадания на телевидение. Он рассказывал, что когда начал учиться в институте, никто не мог запомнить его настоящее имя – Сергей. Однажды юморист "ляпнув", что его зовут Степан, и все стали называть его именно так.

Мика Ньютон – Оксана Грицай

В 2002 году 16-летняя Оксана Грицай одержала победу на фестивале "Черноморские игры" в Скадовске. Там она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и в том же году подписала с ним контракт. Именно наставник придумал юной вокалисте ее сценический псевдоним: Мика от культового Мика Джаггера из Rolling Stones и Мика Бокса из Uriah Heep, а Ньютон от английского словосочетания "new tone" (новый тон).

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