Модная икона рекомендует: Кендалл Дженнер вернула тренд на покраску 90-х

Американская модель Кендалл Дженнер, носящая титул "Модной иконы десятилетия" Daily Front Row Fashion Media Awards, перекрасила свои темные волосы в блонд. Тем самым вернув в моду тренд на покраску 90-х годов.

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Появляясь на публике, всемирно известная модель всегда привлекает внимание, куда бы она ни пошла. Теперь она стала "блондинкой 90-х", ведь 28-летняя Кендалл начала осенний сезон, наполненный ностальгическими настроениями 90-х годов, пишет Reality Tidbit. Фотографии со своим перевоплощением Кендалл опубликовала в социальной сети Instagram.

Стоит отметить, что стилистка звездной модели призналась, что процесс перекраски Кендалл из темного в светлый оттенок был не скорейшим заданием.

"Мне понадобилось два дня, чтобы придать ей этот великолепный оттенок золотистого блонда. Она сейчас действительно вдохновляется 90-ми и Кэролайн Бессетт-Кеннеди", – рассказала Vogue Дженна Перри, колористка модели.

Напомним, что это уже не в первый раз, когда Кендалл становится блондинкой. Она покрасила волосы в теплый блонд для показа Burberry на Лондонской неделе моды в 2019 году, а также создавала образы на Хэллоуин, как знаменитая Барбула Памели Андерсон из Barb Wire в 2020 году и Мэрилин Монро в 2023 году.

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