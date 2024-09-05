Забудьте об атласе и шифоне: Анджелина Джоли показала самое модное платье осени 2024 года

На кинофестивале Telluride в Колорадо американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала красивое и удобное серое кашемировое платье, которое может стать достойным конкурентом более легким, летним вариантам. Образ звезды обладал вневременной элегантностью.

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Наряд, в котором Анджелина появилась на этом кинофестивале, может быть таким же изысканным и роскошным, как длинное шифоновое платье цвета тела, в каком Джоли прошлась красной дорожкой Венецианского кинофестиваля на премьере фильма "Мария". Но на этот раз звезда выбрала очень мягкую пряжу, символизирующую комфорт и тепло – и такой образ имеет все шансы стать одним из самых модных в осенний сезон, пишет Vogue.

Если в Венеции она предпочла платья Saint Laurent и Tom Ford с рукавами в греческом стиле, тонкой данью греко-американскому сопрано, то на кинофестивале в Теллурайде в Колорадо Анджелина Джоли одела кашемировую модель серого цвета – самого роскошного оттенка в котором она может отказаться от драгоценной пряжи в сочетании с городскими челноками с культовой пряжкой Roger Vivier.

Независимо от того, это кашемировое трикотажное платье или шерстяная пряжа, роскошный эффект также достигается благодаря свободному и мягкому крою, который подойдет на любую фигуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на 81-м Венецианском кинофестивале в Италии Анджелина Джоли стала на колени в своем потрясающем платье цвета шампанского. Трогательный момент произошел во время встречи с прикованным к постели фанатом, больным боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

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