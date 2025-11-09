'Мне позвонили: 'Завтра явиться в ТЦК'. Где сейчас Ярина Квасний, которая спела 'Паровую машину' и стала звездой TikTok

После видео с народной песней "Паровая машина", которое набрало более 30 миллионов просмотров, певица и литературовед Ярина Квасний с Ивано-Франковщины проснулась знаменитой. Ее голос звучал повсюду – в соцсетях, на фестивалях, в телесюжетах.

Видео дня

Но уже через некоторое время певица оставила учебу в Киево-Могилянской академии, пошла работать, а затем – подала документы в армию. В интервью OBOZ.UA Ярина Квасний, которая сейчас служит в Первом отдельном медицинском батальоне на востоке, откровенно рассказала о своей нынешней жизни.

"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК – и восемь месяцев сидела в полной неизвестности, – вспоминает Ярина. – Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу, или... даже не знаю что. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, затем просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра прибыть в ТЦК". И я помчалась в Киев".

О своем решении пойти на службу Ярина не сразу рассказала даже самым близким: "Мама и папа узнали обо всем уже тогда, когда я проходила БОВП (базовая общевойсковая подготовка, которая является обязательной для военнослужащих, включает обучение основам ведения боевых действий, владения оружием и действиям в составе подразделения. – Ред.). Мама очень стрессонула, и папа тоже. И я понимаю: на их месте, возможно, вела бы себя так же. Не знаю, что себе представила, когда думала, что смогу держать это в секрете, сказала, что еду на одни курсы под Киев. Наверное, сейчас бы уже как-то более обдуманно поступила".

В армии к Ярине Квасний относятся так же, как к любому другому солдату. Разговоры о том, "знала ли она, куда идет", сопровождали ее еще до начала службы – и не прекратились даже теперь. Она говорит об этом спокойно, без обиды: "Совпали ли мои представления о том, как все будет, с реальностью? Если честно, об этом постоянно говорили накануне службы. Наверное, из-за того, что молодая, из-за того, что девочка. Мол, это не так, как себе представляешь. Я всегда отвечала, что знаю об этом. Поэтому не готовлю себя ни к чему и ничего себе не представляю. Потому что если ничего не ожидаешь, то и не будет ни разочарований, ни неожиданностей. Просто наблюдала, что происходит. Возникают ли подобные разговоры сейчас? Конечно. Типа: "Тебе на каблучках ходить по столице, а не здесь". Да я бы с радостью, но если взяли сюда, значит, так надо".

"Служу в Первом отдельном медицинском батальоне. Это восток, зона боевых действий. Нет, я не медик. Возможно, это неочевидно – сама раньше над этим не задумывалась, – но здесь работают не только врачи и сестры. Много специалистов, которые выполняют вспомогательные функции: ведут документацию, обеспечивают логистику, занимаются хозяйственными вопросами и другими делами, чтобы медики могли полностью сосредоточиться на своем направлении. По официальным документам моя должность – санитарка в передовом хирургическом отделении, но фактически я занимаюсь регистрацией раненых, координирую следующие этапы эвакуации и сопровождаю".

"Здесь действительно уникальный коллектив – в привычном смысле этого слова. Батальон сформирован на базе медицинской службы 1-го Интернационального легиона. Конечно, когда инициатива идет от самих людей, такая трансформация – огромная работа. И высокий уровень идейности. Молодые, мотивированные люди – еще и медики – с мыслями: спасать жизни, работать продуктивно, четко, качественно. Мне это близко. Здесь появляется огромный простор для действий. Ты выполняешь свою работу, но если тебе этого недостаточно, хочешь – иди организуй раненым печенье, кофе, одежду, хочешь, не знаю – иди читай сказки. То есть сколько у тебя есть сил, столько ты можешь делать. Это то, чего в Киеве не было. Там, когда тебе плохо из-за войны, ты можешь ну задонатить, ну пойти сетки поплести. Здесь я ближе, чем в гражданской жизни, к ощущению нужности".

"Знают ли родные, где именно я нахожусь? Тут недавно мама ко мне приезжала – и я чуть не поседела, пока она добиралась (смеется). Когда находилась в дороге, спросонья не разобралась с одной новостью от "Укрзалізниці" и решила, что произошла катастрофическая ситуация. Давай ей билет обратно покупать с какой-то станции. Бросаю этот билет: "Мам, выходи". Она: "Яруся, ты чего? Тут со мной даже полугодовалый ребенок едет". Приехала, побыла со мной два моих выходных – и уехала обратно. Я обрыдалась, пока она ехала сюда, а потом снова – когда уезжала. Переживала, чтобы хорошо добралась. Что уж там – порой тревожусь больше, чем надо. И это некоторое время было самым тяжелым в службе: учиться справляться с постоянной фоновой тревогой".

"Мой папа тоже на фронте, но не на том направлении, что я, – на другом. Возможно, и хорошо, что мне пришлось ждать призыва восемь месяцев, – иначе могла бы попасть на войну раньше папы, а это как-то некрасиво. И теперь, когда спрашивают о мотивации, могу сказать: "Я как отец". Потому что я такая – папина дочка. Когда он пошел служить, мы создали семейный чат, чтобы быть на связи. С мамой там постоянно лепечем, папа – наблюдает, бросает сердечки и цветочки. Я спамлю фотографиями – очень люблю фотографировать. Братьев (у меня их двое) туда не пускаем – не знаю почему, сама иногда думаю, почему так. Может, мы таки это правило пересмотрим".

"У нас очень дружная семья. Когда была маленькой, я почему-то думала, что везде в семьях так: все близкие, поддерживают друг друга. Семья для меня – это что-то единое, стабильное, давнее. Наши бабушки-дедушки – все живут в том же селе, что и мы. Сейчас мама осталась в нашем доме с братьями. Не знаю, откуда она берет столько сил, переживая за нас с папой, – я бы на ее месте уже расклеилась. А она у нас очень сильная. Учит – начала работать еще в девятнадцать, отдает себя детям без остатка. Пластунка, ходит в горы, купается только в речке под домом – нашим душем не пользуется. И обиделась она на меня не столько из-за того, что я пошла служить и не сказала, сколько потому, что мы с папой уже в армии, а она – еще нет. Она действительно хотела бы, мечтала быть рядом с папой. Но младший брат еще школьник".

Ярина Квасний – выпускница Киево-Могилянской академии. В 2022 году окончила бакалавриат, поступила в магистратуру, однако после осеннего семестра решила оставить обучение: "Родителям сказала: я каждый день плачу, и согласитесь, это не очень правильно. Пошла работать арт-директором в одно заведение, потом были другие проекты".

Безумная популярность, накрывшая Ярину Квасний после исполнения аутентичной народной песни "Паровая машина", пришла, когда она была студенткой. Впоследствии в интервью Ярина рассказывала, что видео появилось совершенно спонтанно: после фестиваля "Леся Квартиринка", проходившего на киностудии имени А. Довженко, она акапельно по дороге домой спела эту песню и выложила запись в TikTok. Сообщение стало вирусным, набрав десятки миллионов просмотров. Пользователи начали брать видео как основу для собственных роликов – танцев, перепевов и ремиксов. По словам самой Ярины, она вовсе не планировала создать хит: "просто включили камеру под вспышку, я спела" – и вдруг это стало очень известным.

"Было весело, – улыбается Ярина, вспоминая тот период своей жизни. – Я тогда взяла для себя что-то полезное из всего того хаоса. Что-то подходило, что-то нет, и то, что не мое, просто отбрасывала". После "Паровой машины" на нее начали обращать внимание люди из музыкальной индустрии: "Были какие-то предложения, но очень далекие от моего видения мира и музыки. Приезжали молодые, прогрессивные парни, приглашали поговорить в кафе".

"Я думала: если человек не хочет по телефону озвучить предложение, то, видимо, это что-то серьезное. А на самом деле все сводилось к тому, что они представляли: теперь я должна петь "Паровую машину" непрерывно, снимать видео в каждом уголке страны. Мол, все музыканты так делают. Я долго пыталась объяснить, почему это мне кажется бессмысленным, но не помогло – они искренне не понимали, в чем проблема. Для меня продюсирование – это когда ты садишься и спрашиваешь человека: чем он живет, что его интересует, есть ли какие-то черновики, что он хочет петь, какие имеет музыкальные и визуальные вкусы. А это было такое чисто желание погнаться за какими-то просмотрами. Заработать быстро на волне популярности".

Несмотря на огромный успех "Паровой машины", Ярина Квасний не получила с просмотров в TikTok никакой материальной выгоды. Зато с YouTube ситуация другая: "Я подписала договоры с различными диджеями, которые сделали кучу ремиксов на эту песню. Они выкладывали свои версии на различные платформы, которые монетизируются – там есть подписки, просмотры, прослушивания. И раз в квартал мне поступала моя доля прибыли, и до сих пор поступает. Сколько это денег? Ну, скажем так – это был приятный бонус. В какой-то пиковый период получалась даже небольшая зарплата.

Просто это история кратковременная – любую песню люди слушают определенное время, а потом она надоедает и забывается. За одну из квартальных выплат я купила маме iPhone. Она очень любит фотографировать, и мне хотелось, чтобы качество снимков, которые мне присылает, было хорошим. Хотела еще купить хороший телефон бабушке – папиной маме, но она категорически отказалась".

После мобилизации Ярина впервые увидела родных только более чем через полгода: "Я никогда раньше так надолго не отлучалась из дома. Не видеть родного села столько времени было очень трудно. О своем приезде летом я ничего маме не сказала – хотела сделать сюрприз. Когда она меня увидела – разрыдалась, а когда поняла, что подруга это снимает, – начала прятать лицо. Это было очень волнительно".

Позже один из коротких приездов совпал с папиным отпуском – Ярина тогда находилась в командировке недалеко от дома. И семье удалось собраться вместе, чтобы засватать девушку старшего сына семьи Квасний. "У нас есть традиция – вся семья должна идти, это называется "на курицу". Когда я узнала, что брат сделал предложение, очень расстроилась, потому что думала, что не попаду на праздник. Но повезло. До большой войны такие события отмечали масштабнее, а сейчас все скромнее: берут корзину с фруктами, красиво одеваются – и идут в гости, – рассказывает Ярина. – Теперь очень надеюсь, что на Рождество снова попаду домой", – добавляет она.

На вопрос о личной жизни Ярина отвечает коротко: "Я не в паре". Затем добавляет откровенно – пережила непростую любовь: "Уже не знала, как с этим справиться. Очень долго была в подавленном состоянии. Наши отношения были как мутная вода – непонятно, там что-то есть или уже ничего нет. Пять лет – то вместе, то нет. И это меня просто истощило, разъело изнутри. Я не верила, что когда-нибудь смогу вернуться хотя бы примерно к тому состоянию, которое было до всего этого. Но сейчас все хорошо. Уже больше года не имею с ним никакого контакта. Удалила все – даже друзей и знакомых, которые могли бы как-то напоминать о нем. Хотела, чтобы нигде ничего не всплывало, не выбивало из равновесия. Вы говорите, я сильная? Ага, где-то с пятидесятого раза получилось (улыбается)".

"Последний раз я его видела в своей квартире, которую снимала на Подоле, – вспоминает Ярина. – Это была осень. Зашла в комнату – а на балконе фигура. По стене залез на третий этаж и начал стучать в окно. Я позвонила друзьям – они приехали и забрали меня. Я уже просто не имела сил снова это переживать. Ему и без меня было не хорошо, и – со мной. Раскачивал меня, а потом я – в ответ. Но в конце концов поняла: дальше будет только хуже. Короче, такие классические, токсичные, молодые, ужасные любови".

"Нахожу ли я сейчас время для пения? – задумывается Ярина. – Когда мобилизовалась, то попала в культурные силы, и по боевому распоряжению у меня была задача: именно петь. Сначала почти каждый день – для военных. Здесь также бывает: подруги приезжают с гитарой, поем где-то в подвалах – там, кстати, очень хорошая акустика. Часто исполняю колыбельные, это прагматично: их можно петь не очень громко, а будет получаться хорошо. Но даже без этого я все время что-то себе бессознательно напеваю. Потом, когда вижу по людям, что кто-то странно оглядывается, понимаю – снова иду по коридору и что-то себе под нос пою".

Ярина поддерживает связь со своей музыкальной группой "Дичка", в составе которой выступала как вокалистка. Именно во время выступления группы на событии "Леся Квартиринка" было записано вирусное видео с ее исполнением "Паровой машины". "Когда я проходила подготовку под Киевом, к нам приезжал военный оркестр, – рассказывает Ярина. – И среди музыкантов был саксофонист из "Дички", тоже мобилизованный. Глава группы и ее основатель Митя Бугайчук, также сейчас в армии. Мне даже кажется, что он где-то рядом со мной служил, так совпало. Но с момента, как мы все мобилизовались, мы не пересекались. Поэтому "Дичка", можно сказать, немного тоже служит – группа пока на музыкальной паузе".

Фестиваль "Леся Квартиринка" продолжает проводиться и сейчас. "Как-то я даже была ведущей одного из событий – мне оформили командировку с фронта. И чтобы не возвращаться в батальон с пустыми руками, устроила благотворительный аукцион на донаты", – рассказывает Ярина.

На вопрос, что будет дальше и как надолго она остается в армии, Ярина отвечает просто: "Не знаю. Единственное, что понимаю, – всем надо работать за двоих. Нас, к сожалению, становится все меньше. И поэтому надо быть очень изобретательными, включенными, трудолюбивыми. Стараться больше нормы, совершенствоваться, думать. Я очень придирчиво отношусь ко всем этим нюансам, особенно когда речь идет о культуре. Вот, например, ситуация с Поляковой, которая пишет письма в Европейский вещательный союз по Евровидению. Возможно, это выглядит смешно, и действительно – смешно, но на такие вещи надо обращать внимание. Потому что все эти, казалось бы, мелкие события могут быть связаны с глобальными процессами. Это важно".

"Мы же в состоянии активной войны – и если уже сейчас начинаем "попускать вожжи" в таких вопросах, то страшно подумать, что будет дальше, – продолжает Ярина. – Если вдуматься, человек, который выступал в кокошнике, ездил в Россию, сейчас добивается права представлять Украину на Евровидении. И все это – во время войны со страной, символику которой она носила на голове. Это звучит, мягко говоря, не слишком по-европейски. Мне просто не хватает слов".

"Слежу ли я за всеми культурными событиями? – переспрашивает Ярина. – Не то чтобы я была подписана на все медиа, но через мое окружение – молодых творческих людей, и военных, и гражданских – все равно что-то постоянно где-то появляется, мелькает. Возможно, мы не всегда можем влиять непосредственно на какие-то процессы или события, но когда начинается огласка – это имеет огромную силу. Мы видим, как работает это неравнодушие: когда люди распространяют, говорят, не молчат – оно начинает звучать, "шуметь" и в конце концов дает результат. Главное – надо действовать настолько, насколько можешь. А если есть силы – то даже немного больше".

"Когда слышу, что украинская музыка якобы начала активно развиваться уже после вторжения, – меня это удивляет, – продолжает Ярина. – Она и не переставала развиваться. Просто внимание людей было направлено в другую сторону – вот и все. Поэтому немного раздражает, когда говорят о каком-то "возрождении". Украинская музыка существовала, звучала, творилась и до этого. То, что кто-то только сейчас открыл глаза, прозрел, обернулся, наконец удалил из своего плейлиста Макса Коржа, не означает, что в этот момент родилась украинская культура. Она была всегда. Вот даже подумать о Dakh Daughters – они выступали у нас на "Лесе Квартиринке". А отец одной из участниц группы, Софии Мельник, – это Тарас Мельник, неизменный директор фестиваля "Червона рута". И тогда все тоже говорили о "возрождении". Так мы что, все время возрождаемся? Да нет, это не возрождение – это развитие".

Также читайте интервью с режиссером Давидом Петросяном – об аллергии на актерские династии, крутых спектаклях, где нет бума, и коллегах, которые молчат о войне: "TikTok уничтожит наш театр".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!