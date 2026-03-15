ВСУ поразили Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар

В Краснодарском крае РФ в ночь на 15 марта звучали взрывы: регион находился под атакой дронов. Местные власти пожаловались на "обломкии БпЛА", которые, похоже, снова поразили нефтебазу Тихорецкого нефтяного узла.

Об этом свидетельствует сообщение Оперативного штаба Краснодарского края. На территории нефтебазы вспыхнул пожар, его фиксировали спутники.

О коварных "обломках БпЛА", в очередной раз удачно приземлившихся на территории важного для РФ объекта, российские чиновники заявили около 4 часов утра.

"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", – отмечено в заявлении.

К "обломкам" на этот раз добавились также "фрагменты БпЛА": они "выбрали" для себя цель помельче – и оставили часть жителей Тихорецкого района без света.

"В Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии. Аварийно-восстановительные работы начнут после того, как специалисты завершат осмотр территории", – заявили представители местной власти.

О вероятном повторном поражении Тихорецкого нефтяного узла в Краснодарском крае пишет также Telegram-канал Exilenova+. А в сети появились спутниковые снимки тепловых сигнатур в районе этого объекта, а также кадры с заревом от пожара.

В российском минобороны тем временем похвастались "уничтожением" 170 украинских дронов, летевших, в том числе, на Кубань и на Москву.

Перевалочная нефтебаза "Тихорецкая" входит в состав ОАО "Черномортранснефть" и является одним из крупнейших и стратегически важных узлов системы магистральных нефтепроводов России.

Основная задача Тихорецкого нефтяного узла заключается в приеме, хранении и дальнейшей перекачке нефти, идущей из различных регионов в сторону экспортных терминалов на Черном море, прежде всего – в порт Новороссийска,

Общий объем резервуарного парка составляет около 380 тыс. кубометров. К базе подведены железнодорожные пути и автомобильные подъезды, что делает её мультимодальным перевалочным узлом. Нефтебаза "Тихорецкая" является точкой пересечения нескольких крупных магистралей. Отсюда начинаются важные участки нефтепроводов, например, направление "Тихорецк – Новороссийск".

Такая "жирная" цель не могла остаться без внимания Сил обороны Украины. В ночь на 12 марта по объекту уже прилетало – и тогда на нефтебазе россиянам долго пришлось тушить пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте в России горела нефтебаза "Армавир" в Краснодарском крае. Также Силы обороны поразили аэродром "Майкоп" в Адыгее и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

