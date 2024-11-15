'Мисс Вселенная 2024' на носу: как выглядит представительница Украины Алина Пономаренко в реальной жизни и без макияжа. Фото

Уже в эту субботу, 16 ноября, состоится финал 73-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2024" в столице Мексики – Мехико. Украину на мировой арене представит 20-летняя модель Алина Пономаренко.

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В своих социальных сетях девушка активно делится с поклонниками фотографиями в роскошных нарядах и впечатляющих образах, которые примеряет во время "Miss Universe". Однако модель не стесняется предстать перед публикой без макияжа и демонстрировать свою повседневную жизнь. OBOZ.UA решил показать, как выглядит "Мисс Вселенная Украина 2024" вне конкурсов и профессиональных съемок.

Алина Пономаренко родилась и выросла в Одессе. В родном городе девушка одержала достаточно престижное образование, получив диплом по специальности "Международная юстиция и право". Однако она откровенно признавалась в своих соцсетях, что с самого детства интересовалась модой и хочет связать свою жизнь с этой сферой.

Свое увлечение индустрией красоты модель демонстрирует в своем Instagram. В одном из роликов девушка предстала перед аудиторией без каких-либо декоративных средств на лице, чтобы пошагово показать свой макияж.

Алина Пономаренко ведет довольно активный образ жизни, поэтому часто радует подписчиков интересным контентом с друзьями, из родной страны или из заграницы. Модель не забывает говорить и о войне в Украине. Девушка проводит сборы средств для воинов ВСУ с целью обеспечения военных необходимыми вещами, а также является донором крови.

Кроме того, "Мисс Вселенная Украина 2024" является основательницей социальной инициативы – "Дерево любви". Основной целью организации является поддержка людей в возрасте в Одессе. Алина Пономаренко вместе с коллегами обеспечивают бабушек и дедушек вещами первой необходимости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на "Мисс Вселенную" украинцы устроили сюрприз для Алины Пономаренко и передали ей трогательное письмо.

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