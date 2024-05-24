'Мисс Украина Вселенная-2021' Неплях получила приглашение в Канны и похвасталась фигурой на красной дорожке. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях получила приглашение на Каннский кинофестиваль. Украинка эпатировала на красной дорожке и просмотрела ленту "Motel Destino" в платье от бренда EGO SUM.

Полуголая звезда рассказала в Instgaram, что могла попасть на праздник кино бесплатно еще два года назад, но не захотела посещать фестиваль. На этот раз ее мнение изменилось.

"И знаете, есть люди, которые платят за то, чтобы попасть сюда, бешеные деньги – от 2000€ до 10000€ – просто чтобы прикоснуться к этой звездной жизни и окружению, но я горжусь тем, что я не заплатила ни копейки, чтобы выходить на красную дорожку", – похвасталась Неплях.

Модель продолжила, что "достигла высот", о которых в детстве не могла даже подозревать.

"Вот еще один яркий пример того, что если ты чего-то очень сильно хочешь, если ты очень сильно во что-то веришь, если ты действительно этого желаешь – это все свершится, если приложить к этому усилия, не сидеть и не думать, что все появится из ниоткуда", – резюмировала Неплях.

Модель надела платье шоколадного цвета без белья с глубокими разрезами. В шутку она написала, что хотела бы, чтобы женщины доверяли своим мужчинам так же сильно, как она – платью.

Ранее OBOZ.UA писал, что представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil засияла в новом образе перед камерами фотографов, появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда позировала в элегантном черном образе.

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