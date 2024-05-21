'Это пожар!' Jerry Heil в прозрачной юбке со стразами ошеломила еще одним образом на красной дорожке в Каннах

Певица и представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil засияла в новом образе перед камерами фотографов, появившись на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда позировала в элегантном черном образе.

Исполнительница нарядила черный боди с длинным рукавом и акцентными плечами. Изюминкой стала прозрачная юбка, усыпанная стразами. Фотографии звезда опубликовала на своей Instagram-странице.

В качестве аксессуаров Jerry выбрала массивный чокер из темных бусин, который дополнил кулон на тонкой цепочке, серебряный клатч и нюдовые туфли на прозрачном каблуке.

Поклонники и коллеги знаменитости поделились своими впечатлениями от выхода певицы в комментариях:

"Эти фото и наша красавица должны быть на обложке мирового VOGUE".

"Ваш образ можно описать одним словом – вкус".

"Как можно быть такой красивой?"

"Очень необычно видеть в таком образе. Очень красивая и изысканная".

"Это не фото, это пожар!"

Сама артистка отметила в посте: "Мечтаю в следующем году здесь уже стоять как музыкальная составляющая прогрессивной украинской киносъемочной команды".

Вечером 21 мая Jerry Heil вышла в Insta-stories, чтобы поделиться радостной новостью: она, наконец, дома. Певица показа вокзал во Львове и рассказала, что очень рада вернуться в Украину. Кроме того, она отметила, что очень хочет в Киев, несмотря на то, что в столице действуют отключения света.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Jerry Heil поразила сказочным образом от украинского бренда на красной дорожке в Каннах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!