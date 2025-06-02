'Мисс Украина 2004' Матвеева развелась с ресторатором Созановским: экс-влюбленные прояснили все в прощальном посте

Ведущая и обладательница титула "Мисс Украина 2004" Леся Матвеева и ресторатор Валерий Созановский официально поставили точку в своих отношениях. Сейчас они решили не раскрывать причин развода, однако откровенно отметили: смогли остаться друг для друга друзьями, а для общей дочери Александры – хорошими родителями.

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Об изменениях в личной жизни экс-супруги сообщили в прощальном посте в Instagram. Они обнародовали серию фотографий, на которых в свое время сняли счастливые моменты, проведенные вместе.

"Мы официально развелись. Продолжаем этот путь в статусе родителей и хороших друзей. Мы собрали много особых моментов, которые навсегда остаются в нашей истории. В которые можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви – умение отпускать друг друга, когда понимаешь, что вам больше не по пути. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой", – написали бывшие супруги.

Леся Матвеева и Валерий Созановский находились в романтических отношениях более семи лет. В 2019-м ведущая сообщила о помолвке с любимым и в том же году родила ему дочь. Уже в 2020-м пара официально связала себя узами брака.

Ранее "Мисс Украина 2004" была женой украинского бизнесмена и политика Льва Парцхаладзе. Они сыграли свадьбу в 2006 году, а за время совместной жизни стали родителями двоих детей – Егора и Ангелины. Однако их любовь все же дала трещину, поэтому в 2016-м ведущая и предприниматель разорвали отношения. Кстати, тогда Матвеева тоже отмечала, что разошлась с экс-супругом на хорошей ноте.

"Наша со Львом совместная история длилась 10 лет. В эти дни она заканчивается. Наш брак подарил нам двух замечательных детей и много прекрасных воспоминаний. Вскоре мы продолжим наше общение в статусе добрых друзей, которые всегда поддержат и помогут друг другу", – писала ведущая.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Елена Светлицкая объявила о разводе после 10 лет брака и показала счастливое совместное фото из ЗАГСа.

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