Мишель Обама показательно проигнорировала приглашение на инаугурацию Трампа: названа причина

Супруга 44-го президента США Барака Обамы – Мишель Обама – показательно проигнорировала приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. 61-летняя адвокат неоднократно публично критиковала деятельность политика, поэтому не посетит церемонию вступления на должность новоизбранного главы государства, чтобы "не быть фальшивой".

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Как сообщает издание Page Six, ссылаясь на информацию инсайдера, юрист очень тщательно относится к мероприятиям, где планирует появиться. Кроме того, отмечается, что она довольно неохотно посетила и президентские выборы.

"Мишель никогда не была фальшивой. Она всегда очень взвешенно выбирает, где и как она предстанет перед публикой. Она даже неохотно пришла на выборы", – пояснил источник, – "Ей не нужно ничего объяснять. Отсутствие говорит о многом".

Следует отметить, что Мишель Обама четко дала понять свое отношение к новоизбранному президенту США во время выступления на Национальном съезде Демократической партии, что состоялось в августе: "В течение многих лет Дональд Трамп делал все, что было в его силах, чтобы заставить людей бояться нас. Понимаете, его ограниченный, узкий взгляд на мир заставил его почувствовать угрозу от существования двух трудолюбивых, очень успешных людей, которые, к тому же, являются чернокожими".

В 2017 году юрист поддержал решение своего мужа Барака Обамы появиться на инаугурации Дональда Трампа. Однако со временем ее критика в сторону республиканца становилась все более острой, поэтому она решила оставаться верной своим убеждениям.

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