Елена Зеленская назвала ключевую причину, почему не приглашает Меланию Трамп в Украину и пока не налаживает связь с ней

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об отношениях с Меланией Трамп – супругой новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. По словам украинской общественной деятельницы, сейчас она не налаживает связи с американской коллегой.

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Причину первая леди объяснила в новом интервью для телеканала 1+1, которое было записано совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметила Елена Зеленская, для того чтобы позвать Меланию Трамп на встречу в Киев, нужно иметь повод для приглашения.

"Мы с ней знакомы еще с того момента, когда мы еще были президентской парой в 2019 году. У нас нормальные отношения, – раскрыла украинка. – Пока действующий президент не покинул свой пост, пока первая леди Джилл Байден. Новых контактов у меня с Меланией еще не было, но думаю, что мы быстро запланируем что-то. Я думаю, что будем приглашать на саммит, посмотрим, как это будет".

Как известно, Дональд Трамп занимал должность главы США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, став 45-м президентом Америки. Мелания Трамп вернется в статус первой леди после инаугурации мужа, которая состоится 20 января 2025 года.

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