Мир почувствует, что такое блэкаут: 'Живой Нострадамус' сделал неутешительное предсказание на март 2026 года

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, более известный как "Живой Нострадамус", поделился жутким предсказанием на март 2026 года. По его словам, кроме геополитических конфликтов и серьезных экономических изменений, мир может постигнуть новая беда – тотальный блэкаут.

Экстрасенс прогнозирует, что в период между 12 и 15 марта состоится масштабная солнечная буря, которую NASA описывает как "внезапный взрыв частиц, энергии, магнитных полей и вещества, выброшенных звездой в Солнечную систему", пишет Daily Star. Как подчеркнул порок, это явление может потенциально вызвать глобальные отключения электроэнергии, а также нанести ущерб критической инфраструктуре по всему миру.

"Моя объективная точка зрения такова: возникновение солнечных бурь является наиболее вероятным сценарием, который может иметь непосредственное влияние на повседневную жизнь. Это подтверждается надежными научными данными и требует пристального внимания. Не из-за страха, а скорее очевидных сигналов, свидетельствующих о потенциальных отключениях электроэнергии, сбоях в коммуникациях и технологических нарушениях в пораженных регионах", – сказал "Живой Нострадамус".

Согласно предсказанию Атоса Саломе, солнечная буря может вызвать и интернет-апокалипсис, из-за чего огромное количество людей и предприятий останется без доступа к онлайн-услугам. Кроме того, в случае осуществления такого неутешительного сценария, есть высокая вероятность остановки авиарейсов и повреждения спутников, что помешает ученым исследовать космическое явление.

Из-за отсутствия электроэнергии по всему миру может распространиться хаос, а экономика многих стран понесет огромные убытки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "пророк судьбы", который якобы предсказал COVID-19 и смерть королевы, сделал тревожные прогнозы на 2026 год.

