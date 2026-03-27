Михаил Поплавский встретил СБУ в брендовых домашних тапочках за более 4000 грн. Фото

Правоохранители пришли с обысками к бывшему ректору Киевского национального университета культуры и искусств Михаилу Поплавскому, поскольку была разоблачена схема растраты бюджета. Такой "визит" Службы безопасности Украины стал для артиста настоящей неожиданностью, что можно увидеть по его расслабленному образу, где не обошлось без брендовых вещей, а именно тапочек.

Как указано в Telegram-канале Harley Quinn, 76-летний исполнитель встретил правоохранителей в домашней обуви от американской компании премиум-класса Tommy Hilfiger. Стоимость его бежевых пушистых тапочек составляет 90 евро (около 4 534 грн) с учетом акции.

Заметим, что 27 марта СБУ и Офис генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в КНУКиИ. По данным следствия, должностные лица ВУЗа в сговоре с представителями Министерства образования и науки Украины могли искусственно завышать количество студентов и работников, чтобы получать больше финансирования из государственного бюджета.

В деле речь идет о средствах программы по подготовке кадров, по которой университет получил около 760 млн грн в период с 2022 по 2023 годы. По версии правоохранителей, часть этих денег могла быть присвоена.

В рамках расследования провели более 20 обысков в Киеве, в частности, в помещении КНУКиИ и по местам жительства причастных лиц. Среди фигурантов оказался и Михаил Поплавский, однако пока, по данным медиа, экс-ректора не задержали, а также ему не объявляли подозрение. Сообщается лишь об обысках у артиста.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

