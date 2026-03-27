Руководство Киевского университета культуры уличили в масштабной коррупции: сообщают об обысках у Поплавского

Правоохранители разоблачили масштабную схему растраты бюджетных средств в Киевском университете культуры и искусств (КНУКиИ), ректором которого более 30 лет, до февраля-2026, был Михаил Поплавский. По данным следствия, должностные лица вуза вместе с представителями Министерства образования и науки Украины могли искусственно завышать показатели для получения большего финансирования из госбюджета.

Видео дня

О результатах операции сообщили Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора (ОГП). По данным источников медиа, самого Поплавского не задержали, также ему не объявляли подозрение, впрочем, сообщается об обысках у экс-ректора.

В целом в рамках расследования уже провели более 20 обысков в Киеве. Следственные действия прошли как в помещениях университета, так и по местам жительства фигурантов.

Следствие считает, что ключевым механизмом схемы было манипулирование данными:

в официальную отчетность вносили недостоверную информацию о количестве студентов и научно-педагогических работников ;

; эти показатели напрямую влияли на объем государственного финансирования;

дополнительно проверяется информация о включении в отчетность лиц, которые фактически учились в частном заведении.

Речь идет о средствах бюджетной программы по подготовке кадров. В 2022-2023 годах университет получил по ней около 760 млн грн. По версии правоохранителей, часть этих денег могли присвоить.

Во время обысков следователи изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

жесткие диски;

документацию и печати.

Эти материалы могут подтвердить факты внесения недостоверных данных и дальнейшего распределения средств.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 УК – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и точный объем нанесенного ущерба.

Напомним, в феврале 2026 года у Михаила Поплавского, который занимал эту должность более 30 лет, истек срок действия контракта. Исполняющим обязанности ректора стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игорь Комарницкий.

76-летний Поплавский возглавлял КНУКиИ с 1995 по 2014 годы. За этот период вуз менял название несколько раз, в конце концов став Киевским национальным университетом культуры и искусств, а в народе "Кульком".

Самого же руководителя нередко называли "поющим ректором". 21 апреля 2023 года в 30 годовщину руководства вузом Поплавский заявил, что готов уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году Михаил Поплавский получал 22 820 грн пенсии в месяц. Такой размер выплаты объясняется высокой зарплатой. Согласно его последней годовой декларации, размер пенсии составлял 273 845 грн в год (или 22 820 грн в месяц). Его суммарный доход в прошлом году составил 17,7 млн грн (в 2023-м – 41,7 млн грн). В собственности Поплавского жилье площадью 2211 кв. м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!