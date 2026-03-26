Суд вынес приговор фанату 'русского мира' Юрию Коту, который был 'голосом Антимайдана' и лицом 'Интера': какое наказание его ждет

Соломенский районный суд города Киева признал бывшего телеведущего канала "Интер" Юрия Кота, который поддерживает геноцид родного народа и подыгрывает пропаганде Кремля, виновным в преступлениях против национальной безопасности. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом стало известно из приговора от 9 марта, который появился в Едином государственном реестре судебных решений. Хотя в постановлении и не указано имени и фамилии ведущего, упоминается название его пропагандистского фильма, а также данные из его биографии, которые совпадают с информацией из Википедии.

В судебном приговоре говорится, что уроженец Житомира Юрий Кот неоднократно посещал Россию в период с 2007 по 2014 годы. В это же время он был лицом телеканала "Интер", где получил медийную узнаваемость, которую в дальнейшем использовал для распространения пропагандистских нарративов.

Зимой 2013-2014 годов, во время Революции достоинства, Юрий Кот был ведущим на киевском Антимайдане, а уже летом 2014-го переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он начал работать в пропагандистских информационных агентствах "Россия сегодня" и "News Front", а деятельность направил на искажение информации о событиях Евромайдана и формирование ложного образа о части украинского населения как "национал-фашистов".

В своих социальных сетях фанат "русского мира" неоднократно поддерживал деятельность так называемых "ДНР/ЛНР", дискредитировал деятельность ВСУ и распространял фейки, формирующие негативный имидж нашего государства на международной арене. Все абсурдные заявления он публикует в Telegram-канале "Юрий Кот – Быть добру!", в котором, кстати, распространил ссылку на авторский фильм "Украинцы! Мы русские!" и призвал "беречь русских в себе".

Конечно, с 24 февраля 2022 года "голос Антимайдана" яростно поддерживает полномасштабное вторжение России на территорию Украины. В интервью пропагандистам он заявлял, что зверства российских оккупантов в Буче Киевской области и террористические обстрелы Кременчуга на Полтавщине являются "фейками". Кроме того, Юрий Кот публично говорил об "освобождении" Киева, Житомира, Хмельницкого, Ровно и других городов "Малороссии", как он называет Украину.

2 августа 2022-го Служба безопасности Украины объявила фанату "русского мира" подозрение в государственной измене. 2 декабря того же года стало известно, что прокуроры Киевской областной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении Юрия Кота в суд. Теперь ведущего признали виновным по трем статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 – государственная измена;

ч.2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч.2 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Окончательный приговор суд вынес Юрию Коту по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский суд вынес приговор фанатке "русского мира" Юлии Чичериной.

