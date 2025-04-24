'Долбодятел': Анатолич жестко прошелся по Потапу на премии YUNA и рассмешил зал. Видео

Состоявшаяся в Киеве премия YUNA-2025 запомнится зрителям не только яркими выступлениями и победами любимых артистов, но и острой репликой ведущего вечера Анатолия Анатолича. Шоумен позволил себе довольно резкую шутку в адрес репера и продюсера Потапа (Алексей Потапенко), который ранее неоднократно был ведущим YUNA, а теперь уже более 3 лет пытается устроить карьеру в Европе.

Видео дня

Во время одной из пауз Анатолич вспомнил, что репер был рекордсменом по количеству проведенных церемоний YUNA, но что-то пошло не так. Видео с его высказываниями появилось в Telegram "Що ти знаєш про Бобула?"

"До этого рекордсменом по количеству проведенных премий YUNA был Потап. У него было три премии YUNA, он их вел. Сегодня он не ведет премию YUNA, а ведет себя как долбодятель", – высказался шоумен.

Зал разразился смехом. Реплика, хоть и была представлена в юмористическом ключе, звучала довольно жестко.

Победители премии YUNA-2025

Лучшая рок-группа – Океан Эльзы

Лучший альбом – Океан Эльзы "Той день"

Лучший дуэт – аlyona аlyona & Jerry Heil "Teresa&Maria"

Лучший видеоклип – MONATIK "А що"

Лучший менеджмент артиста – MONATIK Corporation

Лучший исполнитель – Артем Пивоваров

Лучшая песня к фильму – MONATIK "Старі фотографії"

Лучшая поп-группа – ADAM

Лучшее концертное шоу – Океан Эльзы "Той день"

Лучшая песня – аlyona аlyona & Jerry Heil "Teresa&Maria"

Лучший хип-хоп – Parfeniuk "Врубай"

Спецнаграда: вклад в развитие музыкальной культуры – Олег Собчук и группа СКАЙ

Открытие года – DOMIY

Лучшая исполнительница – KOLA

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский блогер "слил" секреты Потапа о сотрудничестве с российскими артистами в разгар войны в Украине и назвал расценки. По его словам, 43-летний исполнитель не раз сотрудничал с российскими артистами, за что получал немалые гонорары.

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