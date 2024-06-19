Известная диетолог проанализировала фигуры украинских звезд и объяснила, почему alyona alyona 'никогда не станет' Jerry Heil и наоборот

Известная украинская диетолог-терапевт Олеся Добрянская объяснила, почему alyona alyona "никогда не станет" Jerry Heil и наоборот. Эксперт проанализировала фигуры звезд и рассказала о влиянии генетики и образа жизни на внешний вид.

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Своими наблюдениями врач поделилась в новом интервью журналистке Эмми Антонюк. "Генетика заряжает пистолет, а окружающая среда нажимает курок", – заверила Добрянская.

По словам гости, певица Jerry Heil – астеник по телосложению, в то время как репер alyona alyona – гиперстеник. "У них по-разному работает пищеварительная система, у них по-разному работает эндокринная система. Они здоровы, но немножко по-разному это работает. И процессы жиросжигания, и процессы набора веса", – объяснила эксперт.

По словам Добрянской, существует даже термин "метаболически здоровое ожирение" – когда согласно индексу массы тела у человека есть ожирение, но уровень глюкозы, холестерина, а также давление находятся в пределах нормы. Терапевт считает, что царит ложное представление о так называемой "пропаганде ожирения", ведь это вовсе не популяризация определенного образа жизни и фигуры – это просто социум не готов принять "неидеальное" тело.

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