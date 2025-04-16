'Меня это раздражает'. Преподавательница вокала нашла общее в Наде Дорофеевой и Анне Тринчер

Преподавательница вокала Елена Украинец, известная благодаря своей экспрессивной манере работы с учениками, нашла общую черту в пении двух отечественных артисток Нади Дорофеевой и Анны Тринчер. По словам эксперта, во время исполнения композиций знаменитости сильно гнусавят, из-за чего сложно понять смысл треков.

Видео дня

Блогер предположила: возможно, немного неразборчивое пение звезд это часть их стиля, однако ее это очень раздражает. Своим мнением преподавательница поделилась в интервью на YouTube-канале LUKI.

"Я не понимаю, в чем прикол. Ну чего все время так гнусавить? То ли они специально делают, то ли они какую-то фишку поймали. Меня это раздражает. Я не могу", – высказалась эксперт.

Напомним, что Елена Украинец дала профессиональную оценку вокальным данным еще нескольких звезд отечественной сцены. Так, например, преподавательница считает, что певица Оля Полякова совершенно не умеет владеть своим голосом. Не вызвали положительного впечатления у блогера и вокальные навыки Klavdia Petrivna. По словам Украинец, у юной артистки есть неплохие песни, однако исполняет она их в одном тембре, а настоящий профессионал "должен петь по-всякому".

А вот исполнителей MONATIK и Melovin преподавательница считает достаточно талантливыми. Как отметила Елена Украинец, пение знаменитостей звучит очень легко и гармонично, так что не возникает желания им помочь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представительница Польши на Евровидении 2025 года оценила песню от Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!