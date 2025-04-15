'Это жесть. Мать родная...' Преподавательница вокала назвала звезду украинской эстрады, которая имеет миллионы фанатов, но не умеет петь

Преподавательница вокала Елена Украинец, известная в сети благодаря своей экспрессивной работе с учениками, поделилась экспертным мнением по поводу вокальных данных звезд отечественной сцены. По ее словам, далеко не все артисты, которые имеют миллионную аудиторию, умеют профессионально петь. Одной из таких исполнительниц блогер считает Олю Полякову.

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Об этом основательница школы вокала рассказала в интервью на YouTube канале LUKI. Эксперт считает, что знаменитость не умеет владеть своим голосом.

"Это жесть. Как человек она (Оля Полякова. – Ред.) для меня крутая, но как певица – мать родная, я не могу. Фанаты Оли Поляковой, извините, пожалуйста. Ее песни слушают, ну но для меня это жесть! Мне кажется, она переучивалась из академистки в эстрадницу. Где-то она что-то недопереучилась, мне кажется. Возможно, это ее стиль, может в этом что-то есть прикольное. Но я говорю с профессиональной точки зрения, если я себя такой могу считать. Я не скажу, что она кричит, но она слишком старается. Это не профессиональное владение голосом", – высказалась преподавательница.

Как ранее писал OBOZ.UA, профессионалами своего дела эксперт по вокалу считает певцов MONATIK и Melovin. Преподавательница отметила, что композиции в исполнении знаменитостей звучат довольно гармонично, так что когда она их слушает, не возникает желания помочь. Кроме того, по словам Украинец, самым важным показателем профессионализма для артиста она считает легкость, и эту черту видит в обеих звездах.

Основательница школы вокала также высоко оценила способности артистки Златы Огневич. Как отметила Елена Украинец, исполнительница умеет хорошо владеть своим голосом, поэтому может исполнить композицию в любом жанре.

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