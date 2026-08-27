"Меня быстро поставили на место". Бывшая ведущая 1+1 рассказала о суровых реалиях эмиграции и как пришлось работать продавщицей

Украинская журналистка и бывшая ведущая 1+1 Марина Леончук призналась, что после переезда в Великобританию ей пришлось буквально начинать профессиональную жизнь с нуля. Несмотря на 20 лет опыта в журналистике, работу на телевидении и интервью с политиками, первой работой за границей для нее стала должность продавщицы булочек.

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Впоследствии она также работала бариста, хотя до этого не умела готовить кофе. О трудностях эмиграции Леончук рассказала в интервью Маричке Падалко.

Журналистка честно призналась: сначала была убеждена, что ее украинский профессиональный опыт откроет перед ней все двери. Однако британская реальность быстро расставила все по своим местам.

После начала полномасштабной войны Леончук вместе с сыном Гордием сначала уехала к родителям, а затем на несколько месяцев поселилась в Черновцах. Там она попыталась вернуться к журналистике: работала шеф-редактором новостной службы на местном телеканале и создала серию видео для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Впоследствии коллега предложила ей отправиться в Великобританию. Леончук воспользовалась программой Homes for Ukraine и вместе с сыном поселилась в британской семье, которая согласилась их приютить.

Однако уже на третий день хозяева дали украинке понять, что жалеть ее никто не будет. Они объяснили: если она хочет адаптироваться, нужно не сидеть дома, а учить язык, работать и знакомиться с новым обществом.

"Меня быстро поставили на место. Мне сказали: "Марина, мы понимаем, что в стране творится ужас, идет война, ваш опыт мы не можем пережить и понять до конца... Но для того, чтобы вы здесь адаптировались, вам нужно здесь работать, учить язык, не сидеть дома и как можно быстрее влиться в общество", – вспомнила журналистка.

Тогда эти слова стали для нее шоком.

"Я подумала: как они так могут, какие бездушные люди! Но сейчас я понимаю, что это были прекрасные люди, потому что уже через три месяца я пошла работать", – рассказала Леончук.

И эта работа оказалась далека от телевидения. Сначала украинка продавала булочки, а затем параллельно работала бариста.

"Моей первой работой была... Я была продавщицей булочек. Потом параллельно была продавщицей булочек и бариста. Ничего до этого не умела", – рассказала она.

Не менее сложным оказался языковой барьер. Леончук в шутку призналась, что на момент переезда ее английский состоял примерно из "трехсот – трехсот тридцати трех слов". Этого было недостаточно для профессионального общения, тем более на телевидении.

При этом сначала журналистка была уверена, что ее опыт все компенсирует.

"20 лет опыта. Я телеведущая, я веду прямые эфиры, я работаю в паре, я все могу! BBC News – мое, другие каналы – мои, самые известные газеты – да Боже! Вот это и была иллюзия, огромная иллюзия", – сказала она.

Впоследствии Леончук поняла, что в другой стране правила игры совсем другие. Даже если бы она в совершенстве знала английский, одного профессионального опыта было бы недостаточно.

По ее словам, британских работодателей может настораживать чрезмерная квалификация украинских кандидатов. Если человек в Украине годами работал на высокой должности, а в Великобритании претендует на гораздо более простую работу, работодатель может опасаться, что он быстро уволится.

Отметим, что в 2025 году Леончук работала тренером по публичным выступлениям и межкультурной коммуникации, совмещая профессиональную деятельность в Великобритании и Украине.

В то же время журналистка не скрывала, что скучает по Родине. В том году она приезжала в Киевскую область и провела неделю в родной Морозовке. Тогда Леончук призналась, что в Британии ей спокойнее, однако Украина остается ее домом.

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