31-летний Николас Карма уехал за границу, чтобы отпраздновать День Независимости: где сейчас блогер

Украинский блогер и певец Николас Карма уехал за границу накануне Дня Независимости Украины. Сначала 31-летний автор Instagram-блога "Сколько стоит ваш look?" появился в Румынии, а уже 24 августа оказался в Болгарии, где выступил перед украинскими детьми.

Видео дня

О своем отъезде Карма сообщил впервые 23 августа в InstaStories. Блогер опубликовал видео из Бухареста, где находился вместе со своими спутниками. После ночевки в столице Румынии они отправились дальше – в Болгарию.

"Мы пообедали и движемся дальше. Едем в Болгарию, потому что завтра празднуем День Независимости нашей страны. Будем вместе с детьми петь. Остались сегодня ночевать в Бухаресте, потому что дорога очень длинная", – рассказывал тогда блогер.

На следующий день Карма появился уже в Болгарии. Он опубликовал видео с саундчека и рассказал, что готовится к выступлению в украинском детском лагере "Разом".

"Встретимся сегодня в 21:00 в самом большом украинском детском лагере в Болгарии "Разом". Будем праздновать с нашими украинскими ребятами День Независимости нашей страны", – сказал Карма.

Далее он показал сами выступления: как пел песни на фоне украинского флага, танцевал и развлекал детей.

Справка. Николас Карма родился в 1994 году. Он стал известен благодаря рубрике "Сколько стоит ваш look?" в своем Instagram – артист подходит к прохожим и расспрашивает их о стоимости одежды и аксессуаров. Также Карма занимается музыкой.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма, перенесший операцию в начале года, рассказал о сложном имплантате в шее и резком похудении на 10 килограммов.

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