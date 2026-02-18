Меган Маркл сменила свое легендарное обручальное кольцо на новое таинственное украшение. Фото

Меган Маркл появилась 15 февраля в Лос-Анджелесе, США, с новым массивным кольцом, которое отличается от ее помолвочного украшения, созданного в 2017 году. Драгоценность заметили на безымянном пальце правой руки герцогини Сассекской во время появления у корта вместе с мужем – принцем Гарри.

Как отмечают в Daily Mail, 44-летняя Маркл и ее муж заняли места в VIP-секторе. Камеры зафиксировали массивное овальное кольцо с бриллиантом на руке. Ранее она носила обручальное кольцо на левой руке в сочетании со свадебным кольцом и кольцом вечности.

Ювелирный дизайнер и основательница бренда Kimjoux Транг До отметила источнику, что "ношение значимого кольца на правой руке часто символизирует независимость, любовь к себе и личную силу".

По ее словам, украшение может также свидетельствовать о символическом "обновлении истории обручального кольца": "Многие клиенты сегодня выбирают обновлять свои кольца, чтобы отметить важные события, будь то годовщина, личное достижение или новая глава в жизни, вместо того, чтобы ждать традиционного момента предложения руки и сердца".

По ее оценке, центральный камень украшения Меган Маркл может весить от четырех до шести каратов и имеет более теплый оттенок, чем основной бриллиант помолвочного украшения Маркл.

В частности, эксперт отметила, новое кольцо "больше похоже на самостоятельную покупку".

Отметим, помолвочное кольцо для Меган разработал принц Гарри в сотрудничестве с Cleave & Company. Центральный бриллиант в стиле огранки "подушка" имеет вес около 2,5–3 карата.

Два боковых камня происходят из коллекции принцессы Дианы. После свадьбы в 2018 году Маркл добавила к комплекту свадебное кольцо из валлийского золота и кольцо вечности, которое преимущественно дарят на первую годовщину свадьбы.

С момента помолвки украшение неоднократно менялось. В 2019 году оправу кольца сделали тоньше и добавили бриллианты Micro Pave. В 2022-м во время Игр непокоренных в Гааге появились предположения о дополнительных бриллиантах в оправе.

В 2023 году кольцо временно исчезало во время публичных выходов – по сообщениям, из-за ремонта. А в 2025 году в трейлере сериала Netflix "With Love, Meghan" ("С любовью, Меган") зрители обратили внимание, что центральный камень выглядит иначе, однако официального подтверждения изменений не было.

