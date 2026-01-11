Меган Маркл планирует вернуться в Англию впервые за 4 года: стало известно когда и при каком условии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может впервые за четыре года вернуться в Великобританию. Речь идет о возможном визите этим летом, однако он состоится только при условии согласования мер безопасности для нее и принца Гарри во время пребывания в стране.

По данным источников Daily Mail, герцогиня Сассекская планирует присоединиться к мужу на мероприятии, посвященном Invictus Games, которое должно состояться в Бирмингеме в июле. В то же время окончательное решение напрямую зависит от результатов пересмотра вопросов безопасности, которые сейчас рассматриваются британской стороной.

Ожидается, что 44-летняя Меган Маркл может посетить событие 10 июля – в рамках рекламных мероприятий перед Играми Непокоренных 2027 года, которые пройдут в Бирмингеме. Именно этот международный спортивный проект был основан принцем Гарри для поддержки раненых и травмированных военнослужащих и ветеранов.

Планы визита совпадают с ожиданием решения по безопасности самого Гарри. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году он потерял автоматическое право на вооруженную полицейскую защиту в Великобритании. Сейчас вопрос находится на рассмотрении комитета RAVEC, в который входят представители полиции, правительства и королевского двора. Принц неоднократно подчеркивал, что не считает безопасным приезд в страну вместе с семьей без надлежащей охраны.

По информации британских медиа, подготовка к поездке Меган для поддержки мероприятия продолжается уже длительное время, однако реализация планов возможна только в случае положительного решения по безопасности. Ожидается, что вердикт будет принят позже в этом месяце.

Если визит состоится, это станет первой поездкой Меган Маркл в Великобританию с сентября 2022 года. Последний раз она находилась в стране во время похорон королевы Елизаветы II.

Пока неизвестно, будут ли сопровождать супругов их дети – шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет, которые не были в Британии с июня 2022 года, когда семья приезжала на платиновый юбилей королевы.

Фонд Invictus Games готовит серию рекламных мероприятий в Бирмингеме этим летом, а приглашения уже разосланы странам-участницам. Меган ранее регулярно участвовала в подобных событиях: в частности, в 2024 году она поддерживала Игры в Ванкувере и Уистлере, а также посещала церемонии в Канаде и Германии.

В то же время сообщается, что принц Гарри надеется на участие короля Чарльза III в открытии Игр Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году, хотя официальные приглашения еще не направлялись. Представитель герцогов Сассекских пока воздержался от комментариев относительно возможного визита Меган и условий его реализации.

