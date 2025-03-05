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Вернулись в медовый месяц: Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Вернулись в медовый месяц: Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака

Брак Меган Маркл и принца Гарри длится уже семь лет, однако за все время совместной жизни между супругами не угасла искра. Более того, по словам герцогини Сассекской, ей удалось снова влюбить в себя мужа, ведь она будто вернула их в счастливые времена медового месяца.

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В интервью изданию People Меган Маркл призналась, что обновить отношения с любимым ей удалось благодаря возобновлению творческой деятельности, а именно съемок в реалити "С любовью, Меган" и запуску бренда образа жизни As Ever. Дело в том, что когда между герцогиней Сассекской и принцем Гарри только зарождался роман, она занималась подобными вещами.

Вернулись в медовый месяц: Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака

"Мой муж познакомился со мной, когда у меня еще был The Tig (бывший блог Меган Маркл). Я замечаю эту искру в его глазах, когда он видит, что я делаю то, что делала, когда он впервые встретил меня. Это почти как снова пережить медовый месяц. Все именно так, как было в начале, когда он наблюдал за тем, как я писала, редактировала и просто погружалась в детали. Думаю, ему нравится наблюдать так же, как и мне нравится этот творческий процесс. Это просто весело. Это то, кем я всегда была", – поделилась Маркл.

Следует отметить, что в 2014 году герцогиня Сассекская снималась в сериале "Форс-мажоры", а параллельно вела блог The Tig. Она рассказывала подписчикам о своей жизни, любимой пище и путешествиях. Однако, когда отношения Меган Маркл с принцем Гарри стали серьезными, в 2017-м она закрыла вебсайт, а через год удалила страницу из Instagram. Это было необходимым шагом для начала жизни в королевской семье. Герцогиня Сассекская призналась, что ей действительно нравилось вести блог The Tig, однако своего мужа она любит гораздо больше, поэтому смогла отказаться от этого вида деятельности.

Вернулись в медовый месяц: Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака

Супруги также имеют общее дело. Они работают над развитием Archewell Foundation – сочетанием коммерческих и некоммерческих бизнес-организаций в Беверли-Хиллз.

"Я думаю, что это так же, как и у любой пары. У вас есть своя индивидуальная работа, но есть вещи, которые вы делаете вместе. Мы были такой дружеской командой в течение длительного времени, что мы просто работаем вместе. И мне это нравится. Быть женщиной-основательницей и делать это с поддержкой моего мужа – это много значит", – рассказала Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские официально связали себя узами брака в 2018 году. Сначала они жили по правилам королевской семьи, однако со временем отказались от обязанностей и переехали в Монтесито, США. Там супруги пытаются строить спокойную жизнь вместе со своими детьми: 3-летней Лилибет и 5-летним Арчи.

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