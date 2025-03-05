Вернулись в медовый месяц: Меган Маркл рассказала, как заставила принца Гарри влюбиться в нее снова после семи лет брака

Брак Меган Маркл и принца Гарри длится уже семь лет, однако за все время совместной жизни между супругами не угасла искра. Более того, по словам герцогини Сассекской, ей удалось снова влюбить в себя мужа, ведь она будто вернула их в счастливые времена медового месяца.

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В интервью изданию People Меган Маркл призналась, что обновить отношения с любимым ей удалось благодаря возобновлению творческой деятельности, а именно съемок в реалити "С любовью, Меган" и запуску бренда образа жизни As Ever. Дело в том, что когда между герцогиней Сассекской и принцем Гарри только зарождался роман, она занималась подобными вещами.

"Мой муж познакомился со мной, когда у меня еще был The Tig (бывший блог Меган Маркл). Я замечаю эту искру в его глазах, когда он видит, что я делаю то, что делала, когда он впервые встретил меня. Это почти как снова пережить медовый месяц. Все именно так, как было в начале, когда он наблюдал за тем, как я писала, редактировала и просто погружалась в детали. Думаю, ему нравится наблюдать так же, как и мне нравится этот творческий процесс. Это просто весело. Это то, кем я всегда была", – поделилась Маркл.

Следует отметить, что в 2014 году герцогиня Сассекская снималась в сериале "Форс-мажоры", а параллельно вела блог The Tig. Она рассказывала подписчикам о своей жизни, любимой пище и путешествиях. Однако, когда отношения Меган Маркл с принцем Гарри стали серьезными, в 2017-м она закрыла вебсайт, а через год удалила страницу из Instagram. Это было необходимым шагом для начала жизни в королевской семье. Герцогиня Сассекская призналась, что ей действительно нравилось вести блог The Tig, однако своего мужа она любит гораздо больше, поэтому смогла отказаться от этого вида деятельности.

Супруги также имеют общее дело. Они работают над развитием Archewell Foundation – сочетанием коммерческих и некоммерческих бизнес-организаций в Беверли-Хиллз.

"Я думаю, что это так же, как и у любой пары. У вас есть своя индивидуальная работа, но есть вещи, которые вы делаете вместе. Мы были такой дружеской командой в течение длительного времени, что мы просто работаем вместе. И мне это нравится. Быть женщиной-основательницей и делать это с поддержкой моего мужа – это много значит", – рассказала Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские официально связали себя узами брака в 2018 году. Сначала они жили по правилам королевской семьи, однако со временем отказались от обязанностей и переехали в Монтесито, США. Там супруги пытаются строить спокойную жизнь вместе со своими детьми: 3-летней Лилибет и 5-летним Арчи.

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