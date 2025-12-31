'Ты не получишь это даже на Рождество!' Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Меган Маркл рассказала забавную историю, связанную с воспитанием их с принцем Гарри 6-летнего сына Арчи. Герцогиня Сассекская призналась, что отказалась покупать мальчику сверхдорогой подарок, даже несмотря на рождественские праздники. Речь идет о профессиональной фотокамере бренда Leica, которая стоит тысячи долларов.

Об этом Меган рассказала во время мероприятия Netflix, где модерировала сессию вопросов и ответов после специального показа фильма "После". Герцогиня поделилась, что ее сын заинтересовался фотографией благодаря режиссеру и фотографу Мисану Гарриману – близкому другу семьи.

Именно он в свое время сделал официальный портрет принцессы Лилибет к ее первому дню рождения. По словам Меган Маркл, Гарриман показывал Арчи, которому в то время было всего 4 года, как фотографировать, и это произвело на мальчика сильное впечатление.

"Я купила Арчи фотоаппарат, а он сказал: "Но это не Leica, как у Мисана". Я ответила: "Ты не получишь Leica! Даже на Рождество". Поэтому спасибо за вдохновение во всех сферах", – сказала с юмором она.

Герцогиня объяснила, что профессиональная техника такого уровня слишком дорогая для маленького ребенка.

Стоит отметить, что камеры бренда Leica стоят несколько тысяч долларов, поэтому отказ Маркл был вполне логичным. В то же время она подчеркнула, что поддерживает творческие интересы сына и ценит влияние друзей семьи, которые вдохновляют детей развиваться.

