"Ты не получишь это даже на Рождество!" Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
366
'Ты не получишь это даже на Рождество!' Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Меган Маркл рассказала забавную историю, связанную с воспитанием их с принцем Гарри 6-летнего сына Арчи. Герцогиня Сассекская призналась, что отказалась покупать мальчику сверхдорогой подарок, даже несмотря на рождественские праздники. Речь идет о профессиональной фотокамере бренда Leica, которая стоит тысячи долларов.

Об этом Меган рассказала во время мероприятия Netflix, где модерировала сессию вопросов и ответов после специального показа фильма "После". Герцогиня поделилась, что ее сын заинтересовался фотографией благодаря режиссеру и фотографу Мисану Гарриману – близкому другу семьи.

"Ты не получишь это даже на Рождество!" Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Именно он в свое время сделал официальный портрет принцессы Лилибет к ее первому дню рождения. По словам Меган Маркл, Гарриман показывал Арчи, которому в то время было всего 4 года, как фотографировать, и это произвело на мальчика сильное впечатление.

"Я купила Арчи фотоаппарат, а он сказал: "Но это не Leica, как у Мисана". Я ответила: "Ты не получишь Leica! Даже на Рождество". Поэтому спасибо за вдохновение во всех сферах", – сказала с юмором она.

"Ты не получишь это даже на Рождество!" Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Герцогиня объяснила, что профессиональная техника такого уровня слишком дорогая для маленького ребенка.

Стоит отметить, что камеры бренда Leica стоят несколько тысяч долларов, поэтому отказ Маркл был вполне логичным. В то же время она подчеркнула, что поддерживает творческие интересы сына и ценит влияние друзей семьи, которые вдохновляют детей развиваться.

"Ты не получишь это даже на Рождество!" Какой подарок принц Гарри и Меган Маркл отказались покупать маленькому сыну

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл и принц Гарри показали обоих детей на редком фото. Кадр она лаконично подписала: "Счастливых праздников! От нашей семьи к вашей".

