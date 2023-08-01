Мечтал стать космонавтом: что известно о первой любви Пугачовой и почему бурный роман не завершился браком. Фото

В жизни эстрадной певицы Аллы Пугачевой было много мужчин и бурных романов, но первой сознательной любовью считают Германа Соловьева, с которым звезда познакомилась в 17 лет. Хотя их отношения быстро закончились, теплые чувства к бывшему возлюбленному Пугачева пронесла через всю жизнь.

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По данным СМИ, она даже тайно появилась на похоронах экса в 2006 году. OBOZREVATEL расскажет о первой любви артистки, которая так и не закончилась браком (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Соловьев был чуть старше 17-летней Пугачевой. Молодой человек служил в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и носил звание майора. Он был комсоргом, мечтал стать космонавтом и изо всех сил готовился к полетам.

Друзья называли Соловьева "будущим космонавтом", однако этому не суждено было случиться. Из всех кандидатов так и не выбрали возлюбленного Пугачевой.

С певицей майор познакомился летом 1966 года, когда молодые люди попали в концертную бригаду, отправившуюся на гастроли в Тюмень. Тогда считалось нормальной практикой приглашать на культурные события деятелей аэрокосмической отрасли.

Пугачева и Соловьев сами никогда официально не рассказывали о романе, но в их близком окружении поговаривали об очень сильных чувствах. Доподлинно неизвестно почему пара распалась, но уже в 18 лет певица получила предложение руки и сердца от другого мужчины.

В 2006 году слухи о первой любви Пугачевой косвенно подтвердились. На похоронах Соловьева очевидцы заметили примадонну с роскошным букетом роз. Она не лила слезы и даже не пришла на отпевание, однако присутствие артистки точно указывало на то, что Соловьев был знаковым человеком в ее жизни.

Как писал OBOZREVATEL, Алла Пугачева впервые вышла замуж, когда ей было всего 20 лет, а избранником примадонны стал цирковой артист Николай Орбакас. У пары успела родиться дочь – исполнительница Кристина Орбакайте. Как сложилась судьба первого мужчины артистки – читайте в нашем материале.

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