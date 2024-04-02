Мечтал о золоте Олимпиады, а стал иконой брутального кино: история Джейсона Стейтема

За свою актерскую карьеру 56-летний Джейсон Стетхем прошел путь от гангстера до одной из самых известных мировых звезд боевиков. Но до эпохи блеска и гламура известный актер стремился добиться совсем другой вершины.

Лишь в 1998 году он дебютировал в кино в фильме Гая Ричи "Карты, деньги, и стволы", пишет Daily Mail. За восемь лет до этого 23-летний парень оказался в Окленде, где участвовал в Играх Содружества. Звезда "Смертельной гонки", который представлял Англию, на самом деле был профессиональным дайвером.

Это была достойная попытка будущей знаменитости, фактически выступавшей в трех отдельных соревнованиях. Он вошел в десятку лучших в прыжках с метрового трамплина, а затем занял два 11 места на трехметровом и 10-метровом трамплинах соответственно.

Стетхем считает свою спортивную карьеру одной из причин своего успеха на большом экране: "Я думаю, что то, чего я не достиг [в спорте], помогло мне больше сосредоточиться и посерьезнее отнестись к актерской карьере", – сказал он в интервью BBC в 2008 году.

Олимпийские мечты

Хотя многие фанаты актера не знают о прошлом Стетхема, как дайвера, его интерес к спорту все же вряд ли станет для кого-то сюрпризом. Родившаяся в Дербишире звезда занимался боевыми искусствами, в частности кикбоксингом и каратэ, о чем свидетельствуют его многочисленные проекты.

Но его любовь к дайвингу началась еще в подростковом возрасте. "Я отдыхал во Флориде с мамой и папой, и там был парень, прыгавший в воду с высоты. Он прыгал в полдень каждый день в отеле, где мы остановились, – говорит Стейтем. – И я сказал: "Когда мы вернемся домой, я тоже так сделаю".

Тогда будущая знаменитость присоединилась к клубу – на тот момент парню было 12 лет. "За год я уже был частью британской команды и я провел следующие 10 лет, занимаясь этим", – вспоминает он.

Его упорный труд и преданность делу в юные годы принесли свои плоды, когда в 1985 году он был принят в Британской национальной школе подводного плавания, получив право представлять Великобританию и Англию на международных соревнованиях. Но занять место на Олимпийских играх так и не было суждено: Стетхем участвовал в отборах на летние Игры 1988 и 1992 годов в Сеуле и Барселоне соответственно, но оба раза не прошел.

Несмотря на то, что на протяжении своей актерской карьеры он снялся во многих популярных фильмах, включая "Неудержимые", "Трансформеры" и франшизу "Форсаж", единственным болезненным местом осталась его неспособность попасть на Олимпийские игры.

"Это немного больно, что я так и не попал на Олимпийские игры, – сказал Джейсон во время одной из премьер своего фильма после того, как Джек Лафер и Крис Мирс стали первыми британцами, завоевавшими золотую олимпийскую медаль в прыжках в воду в Рио-2016. – Они это заслужили. Дайверы сейчас просто потрясающие. Я начал слишком поздно. Возможно, это было не мое. Надо было заниматься другим видом спорта".

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