Яблоко от яблони? Как выглядят папы самых горячих звездных актеров. Фото

Генетика творит чудеса! Никогда не знаешь, что достанется ребенку от его родителей. Возможно, определенные особенности внешности, привычки и способности... Как правило, гены отца более активны, чем у матери! В результате в организме малыша проявляется 60% наследственного материала отца и 40% – маминого.

Мы в материале OBOZ.UA отыскали фото звездных актеров (пленивших сердца миллионов поклонниц во всем мире) с их папами. Узнайте, какие из этих родственников похожи не только внешне, но и тягой к публичности.

1. Крис Хемсворт и Крейг Хемсворт

Австралийский актер Крис Хемсворт и его отец Крейг Хемсворт имеют схожие овал лица, разрез и цвет глаз, улыбку, а также харизматичный взгляд. Крейг работал в социальной службе. Он, в отличие от своих сыновей Криса, Лиама и Люка, никогда не стремился покорить мир кино. Его больше интересовали тихая семейная жизнь и путешествия... А вот то, что объединяет семью – любовь к спорту, в частности, к силовым нагрузкам.

2. Брэд Питт и Билл Питт

Отец американского киноактера Брэда Питта, Билл Питт, работал агентом в фирме, занимавшейся автоперевозками, поэтому часто брал сына в путешествия. На фото в зрелом возрасте эти двое ничем не похожи. Если же посмотреть на снимок Билла в молодости, сразу заметно, что сын унаследовал от него разрез глаз, форму губ, овал лица и структуру волос.

3. Джейсон Стейтем и Барри Стейтем

Английский актер Джейсон Стейтем родился в семье уличного продавца Барри Стейтема. Также известно, что отец знаменитости некоторое время работал маляром, шахтером и певцом на Канарских островах. Особенно последнее указывает на то, что мужчина любил быть в центре внимания. Возможно, от него Джейсон унаследовал желание выделяться из толпы. Хотя и гены матери здесь сыграли немалую роль: Эйлин (так ее звали) была профессиональной танцовщицей! Что же касается сходства между Джейсоном и Барри – оно очевидно (сравните внешности на фото, что ниже).

4. Джордж Клуни и Ник Клуни

Американский актер и режиссер Джордж Клуни – сын Ника Клуни, журналиста, политика и телеведущего на канале American Movie Classics. С раннего детства мальчик проводил время на работе своего отца, часто участвуя в шоу, где он был любимцем публики. В средней школе Клуни младшего поразила генетическая болезнь (парез лицевого нерва), которую тот унаследовал от отца. Почти целый год у него была парализована половина лица: глаз закрылся, а также было сложно есть и пить... Тогда жестокие сверстники прозвали парня "Франкенштейном".

Не только болезнь "дала о себе знать". Были и положительные "заимствования" от отцовских генов. Речь идет о безграничной любви к публичным выступлениям, чувстве юмора, харизме и о некоторых чертах лица (разрез глаз, форма губ, густота и цвет волос, брови и форма носа).

5. Леонардо Ди Каприо и Джордж Ди Каприо

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо – сын Джорджа Ди Каприо, писателя, андерграундного художника комиксов и дистрибьютора. Взгляните на фотографии, что ниже. Эти двое совсем непохожи между собой. Лео частично черты лица унаследовал от своей мамы. А вот гены и специфика воспитания отца ему подарили неравнодушие к окружающей среде: как сына, так и его папу интересует глобальная экологическая проблема – изменение климата.

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