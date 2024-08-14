"Мечта моей жизни". Как выглядит жена австрийского миллиардера Ричарда Лугнера, скончавшегося через 2 месяца после их свадьбы
Симона Райландер, вышедшая замуж за австрийского миллиардера Рихарда Лугнера чуть более чем за два месяца до его смерти, почтила память про своего мужа. Шестая жена бизнесмена опубликовала фото с покойным любимым, ушедшим в засветы 12 августа на 92-м году жизни.
Райландер поделилась фотографией на своей Instagram-странице. "Ты был мечтой моей жизни, – написала она на немецком языке. – И когда я увидела, как ты сияешь, увидев меня, я поняла, что я тоже твоя". Пара сыграла свадьбу в мэрии Вены 1 июня, после помолвки в прошлом году. Женившись в шестой раз, миллиардер сказал журналистам, что это его "последний брак".
Лугнер был строительным магнатом, известным тем, что помог построить торговый центр "Lunger City" в Вене в 1990 году. Его также знали благодаря баллам, на которых в течение многих лет он принимал многих знаменитостей, в частности Ким Кардашьян, Джейн Фонду, Памелу Андерсон и Голди Хоун.
В заявлении, полученном Peole, Венская государственная опера выразила свои "искренние соболезнования" его семье. Предпринимателя также упомянули как "любимого босса" в дани, опубликованной на странице торгового центра в Facebook. "Нам трудно передать словами боль, которую мы чувствуем, – говорится в сообщении. – Горе невероятно велико, но мы хотим вспомнить все прекрасные и замечательные моменты вместе. С заплаканными глазами мы прощаемся с великим Рихардом Лугнером, в наших сердцах он останется навсегда!"
У миллиардера осталось четверо детей от предыдущих отношений: Жаклин, Надин, Александр и Андреас. Его яркая личная жизнь была в центре внимания СМИ. Австриец был женат шесть раз. В июне 2024 года избранницей Рихарда стала 42-летняя Симоне Райландер, но брак длился всего два месяца: в последнее время Лугнера беспокоили проблемы со здоровьем. В июле ему была проведена операция на сердце.
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