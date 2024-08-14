Коля Серга, София Ротару и другие украинские звезды, которые как две капли схожи со своими братьями и сестрами. Фото

Украинские знаменитости привыкли к постоянному вниманию со стороны СМИ и поклонников. Чего не скажешь об их братьях и сестрах (конечно, если те не стали звездами или блогерами), которые осознанно выбрали непубличную жизнь. Что и можно узнать о них из соцсетей – как выглядят, а реже – то, чем занимаются.

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Мы в материале OBOZ.UA собрали фото украинских звезд и похожих на них родных братьев и сестер. В этом списке, хотя в это трудно поверить, нет близнецов или двойников.

1. Коля Серга и Ростислав Серга

Украинский военнослужащий, общественный деятель и музыкант Коля Серга порадовал Instagram-подписчиков семейным фото. На нем артист, одетый в вышиванку, обнимает своего младшего брата Ростислава. Посмотрите, насколько схожи их глаза, улыбки, носы и уши.

Известно, что Коля с началом полномасштабной войны России против Украины присоединился к рядам ВСУ, и уже имеет звание старшего лейтенанта. Ростислав встал на защиту страны тоже в 2022 году. Он работает военным медиком и обучает военной медицине.

2. Злата Огневич и Юлия Бордюг

У украинской певицы Златы Огневич тоже есть "копия". Это – младшая на 7 лет сестра Юлия Бордюг, которую знаменитость ласково называет Джуно. Обеих родственниц можно увидеть не только на Instagram-странице Златы, но и в ее клипе "Янгол". Пожалуй, если бы Юлия выступала под фонограмму вместо своей сестры, никто бы не заметил замены. Настолько они схожи между собой.

3. София Ротару и Аурика Ротару

Украинская эстрадная певица София Ротару невероятно схожа со своей младшей на 11 лет сестрой, певицей Аурикой Ротару. Все почти идентично: улыбки, разрезы глаз, формы бровей и носов, овалы лиц... Единственное, благодаря чему их точно не перепутаешь – цвет волос. У первой каштановый, а у второй – белокурый.

4. Катя Осадчая и Владимир Осадчий

Украинская журналистка и ведущая Катя Осадча имеет младшего брата, профессионального вейкбордиста Владимира Осадчего. Когда тот отращивает густую бороду, становится менее похож на свою звездную сестру. Однако генетическое родство выдают цвет волос, разрез глаз, форма носа, губы и овал лица.

5. Екатерина Полищук и Роман Полищук

У украинской поэтессы, актрисы и парамедика-добровольца Екатерины Полищук, более известной как "Пташка" из Азовстали, есть родной брат Роман, который чрезвычайно на нее похожий. Особенно глазами, что такие же голубые, глубокие и излучают добро. Известно, что он, как и сестра, не стал стоять в стороне во время полномасштабной войны России против Украины: в январе 2024 присоединился к рядам ВСУ.

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