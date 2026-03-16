'Материться в эфире нельзя'. Комментатор 'Оскара 2026' Гнатковский не сдержал эмоций, когда услышал российскую речь на премии

Во время трансляции церемонии вручения премии "Оскар 2026" украинский актер и нынешний комментатор Алексей Гнатковский эмоционально отреагировал на победу российского проекта в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Более того, его возмутил русский язык на площадке, где почти никто его не понимает.

Его слова прозвучали в эфире телеканала "Суспільне Культура", который транслировал церемонию для украинских зрителей. Победу в номинации документалистики получила лента "Мистер Никто против Путина".

О других триумфаторах можно узнать здесь.

Фильм американского режиссера Дэвида Боренштейна рассказывает историю российского учителя Павла Таланкина, который в ленте документирует распространение государственной пропаганды в российских школах во время войны против Украины. После объявления результатов команда фильма поднялась на сцену, чтобы получить награду.

Именно этот момент и вызвал острую реакцию украинского комментатора. Гнатковский признался, что ему сложно сдерживать эмоции, когда со сцены премии звучит российская речь.

"Я не знаю, дорогие друзья, как комментировать вам сейчас это явление. Я хочу сказать только одно: в этой категории в шорт-лист вошел фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки". Однако не дошел до номинации. Собственно, этот фильм – это настоящее искусство и настоящая документалистика, снятая таким образом, что показывает миру нашу борьбу", – сказал он.

Во время выхода команды победителей на сцену комментатор также резко высказался о российских участниках церемонии.

"А сейчас это чучело выходит на сцену и будет пропагандировать нарративы, которые нам враждебны. Я скажу вам такое: на свете нет полуправды. Нельзя говорить, что не все так однозначно, потому что все очень однозначно. Хороших врагов не бывает. Не знаю, надо ли нам слышать сейчас эту речь в эфире", – заявил Гнатковский.

Он добавил, что ему трудно слушать российскую речь во время церемонии и попросил прощения у зрителей.

"Скажу единственное, что москали – то москали. И это наши враги. Они используют любые площадки, чтобы говорить о себе. Нам надо использовать эти площадки также. К сожалению, в этом году до "Оскара" не дошли наши представители. А это дерьмо, от которого шляк трафляет... Я не могу слышать ту речь, извините, я себе скручу это. Извините, дорогие зрители, но слов подобрать очень трудно, а материться в эфире нельзя", – сказал комментатор.

После трансляции реакцию Гнатковского начали обсуждать в соцсетях. Журналистка Лена Чиченина написала, что комментатор фактически перекрыл речь победителя.

"Оскар за лучший полнометражный документальный фильм таки выиграл Павел Таланкин за "Мистера Никто против Путина". Комментатор трансляции Алексей Гнатковский решил нам не дать шанса услышать, что этот борец с режимом говорит в речи, потому что говорил сам. Я уже запереживала, что "Суспільне Культура" оштрафуют за мат в эфире", – написала она.

В соцсетях Threads и X пользователи также обсуждали эмоциональную реакцию комментатора. Там поддержали Гнатковского, отметив, что его реакция отражает настроения многих украинцев.

"Слушайте, но уже и комментатор на "Оскаре" "базирует", – написал один из пользователей.

Отметим, во время получения "Оскара" первыми со сцены выступил американский режиссер Дэвид Боренштейн и заявил, что фильм якобы поднимает тему морального выбора человека в условиях политического давления и ответственности общества за события в собственной стране.

"Фильм "Мистер Никто против Путина" о том, как можно потерять свою страну. И во время работы с этим материалом мы увидели, что теряешь ее через бесчисленные мелкие поступки соучастия. Когда мы становимся соучастниками, когда правительство убивает людей на улицах наших больших городов. Когда мы молчим, когда олигархи захватывают медиа и контролируют то, как мы их создаем и потребляем. Мы все стоим перед моральным выбором, но, к счастью, даже Никто сильнее, чем вы думаете", – сказал режиссер со сцены.

После этого слово взял главный герой фильма и сорежиссер Павел Таланкин – бывший учитель из России, о котором и рассказывает лента. Он выступил на русском языке и обратился к зрителям с призывом прекратить войны, однако не уточнил, к кому именно адресованы его слова.

"В течение четырех лет мы смотрим на небо в поисках падающих звезд, чтобы загадать очень важное желание. Но есть страны, где вместо падающих звезд падают бомбы и летают дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, прекратите все эти войны сейчас", – заявил он.

В ночь с 15 на 16 марта церемония "Оскар 2026" состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году ни один фильм о войне в Украине не попал в финальный список номинантов, хотя в короткие списки премии входили документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и анимационный фильм Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что номинированного на "Оскар" иранского сценариста арестовали в Тегеране. Это связано с политической и общественной позицией сценариста.

