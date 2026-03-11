'Маша нашла слугу': Оля Полякова рассказала о характере зятя и объяснила, почему он 'не выживет' в Украине

Украинская певица Оля Полякова раскрыла интересные детали о чертах характера мужа-иностранца своей старшей дочери Маши – Эдена Пассарелли. Исполнительница не стала скрывать, что максимально положительно относится к зятю, ведь он очень добрый, чистый и даже несколько наивный человек. Однако, как подчеркнула звезда, именно из-за такого темперамента юноша вряд ли бы смог прижиться в Украине.

По словам артистки, из-за ужасных реалий войны граждане нашей страны стали более суровыми и немного агрессивным, с чем Эдену Пассарелли вряд ли удастся справиться. Об этом она рассказала в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"Он классный, добрый, неагрессивный. Конечно, что война и нашим людям живется нелегко, поэтому мы немножко агрессивные. Мы очень сильно отличаемся от них (иностранцев. – Ред.). Они не понимают, чего мы кричим, ссоримся. Он такой чистый, наивный, что даже жалко его. Хотя я думаю, что в той среде, где он живет, можно, наверное, быть и таким. У нас, конечно, так не выжить", – сказала знаменитость.

Кроме того, Оля Полякова раскрыла, что такой добротой Эдена Пассарелли определенным образом пользуется ее дочь. По словам исполнительницы, Маша в отношениях довольно доминантная, а любимый пытается ей угодить.

"Она не изменилась. Как здесь у нее были слуги, так Маша и там нашла слугу. Он ее обслуживает, как говорится. Она такая доминантная. Да, она заботится о муже, но она контролирует. Он у нее старший "куда пошлют", – рассказала артистка.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Маша Полякова впервые привезла своего избранника в Украину в конце 2025 года. Тогда Эден Пассарелли впервые познакомился с семьей любимой и даже выучил одно слово на украинском – "да".

