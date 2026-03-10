MamaRika выбралась из 'дубайской ловушки' и растрогала воссоединением семьи. Видео

Украинская певица MamaRika вернулась в Украину после более недели вынужденного пребывания в Дубае, ОАЭ, из-за обострения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Вместе с сыном Давидом артистка смогла добраться домой после изнурительного трехдневного путешествия транзитом через несколько стран.

Видео дня

Кадрами трогательной встречи с семьей она поделилась в Instagram. На них видно, как певицу с сыном встречает ее муж – шоумен Сергей Середа. Артистка показала эмоциональный момент воссоединения и призналась, что пережитые события стали для нее одним из самых тяжелых периодов за последнее время.

"Мы дома. Думала написать лонгрид, но просто скажу, что последние три недели были одними из самых тяжелых за долгое время. Если вы следили, вы видели все наши "приключения". Видимо, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого треша я официально бесстрашная и бессмертная", – написала исполнительница.

Дорога домой, по словам певицы, оказалась сложной и длилась три дня. Чтобы добраться до Украины, ей пришлось лететь обходным маршрутом через Египет и Молдову, ведь часть авиарейсов в регионе отменили из-за напряженной ситуации с безопасностью.

Артистка поблагодарила всех, кто волновался за нее и ее сына, а также отдельно обратилась к мужу, который помогал организовать возвращение. По словам MamaRika, он приложил немало усилий, чтобы найти возможность как можно быстрее вернуть семью домой.

"Чего стоит только дорога назад – три дня путешествия через Египет, Молдову, и только потом родная земля. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо моему Сергею, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном", – отметила она.

Напомним, в конце февраля MamaRika отправилась в Дубай вместе с сыном и подругой. Певица хотела вывезти ребенка на отдых, чтобы он на время отвлекся от постоянных воздушных тревог в Украине. Однако поездка неожиданно осложнилась из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Это коснулось и Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби сообщали о взрывах, после чего авиационные власти объявили о частичном закрытии воздушного пространства. Из-за этого многие рейсы были отменены или перенесены, а тысячи туристов фактически оказались заблокированными в стране.

Среди них была и MamaRika с сыном. Артистка рассказывала, что в первые дни они слышали взрывы, поэтому собрали чемоданы, надеясь быстро вылететь. Однако покинуть страну не удалось из-за массовых отмен рейсов.

Ситуацию осложнила еще одна проблема – во время вынужденного пребывания в Дубае певица и ее сын подхватили кишечную инфекцию. По словам исполнительницы, им даже пришлось вызывать скорую помощь, а врачи рассматривали возможность госпитализации. В конце концов обошлось без больницы, однако несколько дней они боролись с отравлением.

Как писал OBOZ.UA, после нескольких дней неопределенности артистка сообщила, что им удалось сесть на рейс и отправиться домой. Тогда она попросила поклонников "держать кулачки", чтобы дорога прошла без осложнений. В конце концов после тяжелого маршрута певица вместе с сыном вернулась в Украину, где их уже ждал муж.

