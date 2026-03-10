Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, кого затронут сокращения

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и нередко, как в промышленности, в сторону увольнения.

Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда неоднородная.

"Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников, респонденты других секторов ожидали сокращения персонала. Больше всего – в промышленности", – говорится в сообщении.

Так, среди промышленных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;

нанимать новых – 8%;

проводить увольнения – 16%.

Чаще увольнять, чем нанимать намерены и в сфере услуг – хотя глобальных увольнений не планируется. Так, предприятия намерены:

нанимать новых сотрудников – 8%;

проводить увольнения – 9%;

оставлять текущее количество сотрудников – 82%, т.е. подавляющее большинство.

А вот в строительстве, наоборот, ожидается, что нанимать на работу будут чаще, чем увольнять – такие изменения намерены проводить 14% и 6% компаний соответственно. Впрочем, большинство предприятий все же намерены сохранить текущее количество сотрудников.

В торговле же изменений вообще не ожидается. Так:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 9%.

Кого работодатели ищут чаще всего

В то же время, по данным одного из кадровых порталов для поиска работы, в 2026 году рынок труда Украины будет оставаться дефицитным. А потому, констатируется, работодатели будут искать работников даже без опыта.

Вместе с тем, подчеркивается, зарплаты будут расти неравномерно. А ключевыми трендами будут:

дистанционная работа;

поддержка психологического здоровья;

интеграция ветеранов.

В целом, отмечается, наиболее ощутимая нехватка работников в гостинично-ресторанном бизнесе, строительстве и производстве. В связи с чем, утверждается, работодатели вынуждены предлагать лучшие условия труда, переквалификационные программы и даже привлекать работников из других стран.

Кроме того, признают специалисты, рост конкуренции за дефицитные кадры ведет к снижению требований к образованию и опыту. Это открывает новые возможности для соискателей работы без опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после нескольких лет стремительного роста полностью дистанционная работа в Европе входит в фазу заметного спада. Что может негативно отразится на занятости украинцев – ведь это сужает возможности для отечественных специалистов за границей.

