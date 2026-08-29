Майкл Джексон мечтал побывать в Украине: почему его частный визит в Киев сорвался и как украинцы "вытаскивали" звезду из депрессии

29 августа культовому американскому поп-исполнителю Майклу Джексону исполнилось бы 68 лет. Звезда остался в памяти многих поколений меломанов как один из самых ярких артистов, в частности, благодаря феерическим концертам. Он встречался с поклонниками по всему миру, выходя на сцены крупнейших площадок, а что самое интересное, хотел побывать в Украине.

Видео дня

Поклонница Майкла Джексона, украинская балерина Ольга Яремийчук, делилась, что в 1993 году ей удалось пообщаться с певцом после его концерта в России. Она рассказала знаменитости, что его творчество нравится многим жителям Украины, и пригласила его посетить нашу Родину. Тогда Яремийчук услышала от "короля поп-музыки" довольно неожиданный ответ: попасть в Киев было его мечтой.

Майкл Джексон планировал устроить концерты в столице Украины, Москве и Санкт-Петербурге, однако, к сожалению, реализовать это намерение не удалось. Никто из украинских чиновников не прислал артисту официального приглашения, да и подходящего промоутера не нашлось.

Шанс воплотить мечту в жизнь у Майкла Джексона появился в 2007 году. Тогда Украинский культурный фонд учредил церемонию награждения почетным знаком Святого Архангела Михаила, и исполнитель стал первой знаменитостью, которою было им удостоено. Артист должен был получить награду в виде 16-конечной звезды из платины, украшенной 37 бриллиантами и 8 рубинами. Планировалось, что ему вручат награду на частной церемонии в столице.

Майкл Джексон должен был жить в трехэтажном доме в Конча-Заспе с обширной прилегающей территорией. Однако в итоге этот визит так и не состоялся. Как сообщал один из организаторов, приезд Майкла Джексона в Украину пришлось отложить из-за серьезного ухудшения состояния его здоровья, а также обвинений в педофилии.

И все же до последнего момента Майкл Джексон тщательно готовился к торжественной церемонии. Он хотел продемонстрировать уважение к Украине и благодарность за высокую награду, поэтому твердо решил: должен появиться на мероприятии в костюме украинского производства. Честь создать лук для "короля поп-музыки" выпала Андре Тану.

Звезда заказал смокинг в присущем ему изысканном стиле, который должен был обладать одной особенностью – скрывать деформации на его теле, возникшие в результате операций. Через несколько дней Андре Тан создал эскиз наряда, который понравился команде артиста.

"Мы шили пиджак, брюки, рубашку и все время помнили об уникальности костюма. Например, значительно уплотнили переднюю часть пиджака, чтобы не было видно впалой груди Майкла. Удлинили пиджак, чтобы скрыть непропорциональность его фигуры – длинноватые ноги и маленький торс. Также делали широкие рукава, чтобы люди не обращали внимания на очень худые руки Джексона. Мы сделали кармашек из шелка и сшили платочек с инициалами Майкла. А рубашка была из натурального белого эластичного шелка", – рассказывал дизайнер.

Лично забрать костюм Майклу Джексону не удалось из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда команда знаменитости попросила Андре Тана написать ему на эскизе несколько теплых слов, чтобы немного его подбодрить.

"Тогда у Майкла была сильная депрессия. Мы надеялись, что это поднимет ему настроение", – поделился дизайнер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему бывшие соседи Милы Кунис из Украины обижаются на звезду и как ее семья с $250 покорила Голливуд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!