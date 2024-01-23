Стальные клыки, грилзы и протезы, как в 'Челюстях'. Канье Вест и еще 5 звезд, которые шокировали 'металлической' улыбкой

Чего только не делают звезды, чтобы о них писали СМИ по всему миру! Когда "не работает" как пиар провокационный наряд, экстравагантный макияж или, например, гладко выбритая голова, они идут дальше... Так, рэпер Канье Вест в начале 2024-го года лишился своих зубов, вместо которых установил "дороже бриллиантов" титановые протезы. Аргументировал это тем, что хотел походить на злодея из фильма о Джеймсе Бонде – "Челюсти".

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Думаете, это новая идея – шокировать публику "металлической" улыбкой? Отнюдь! Какие еще знаменитости пожертвовали здоровьем зубов ради эпатажа? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Мадонна

В августе 2013-го года певица Мадонна во время визита в римское отделение сети фитнес-студий Hard Candy продемонстрировала золотые грилзы. Увы, это был не единственный случай ее выходки. В июне 2022-го знаменитость пришла на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в серебристых накладках, и во время интервью объяснила, почему делает их частью образов: "Мне просто нравится, как это выглядит. Это – украшения для рта. А еще у меня безобразные зубы".

2. Рита Ора

Еще одна звезда, которая любит изысканные украшения на зубы – певица Рита Ора. В октябре 2013-го года, на Неделе моды в Париже, она улыбалась фотографам, хвастаясь графитовыми накладками на нижней челюсти. В 2021-м красавица снова проявила креативность: посетила церемонию MTV VMA в Нью-Йорке с зубами, декорированными золотой буквой "R", миниатюрной молнией и черными драгоценными камнями.

3. Кэти Перри

Американская певица и композитор Кэти Перри не только на красных дорожках, но и в своих клипах красуется перед камерами с массивными грилзами на зубах. Видимо, вы замечали бриллиантовое украшение в клипе Dark Horse, снятом в 2014-м году. Или, например, золотистую накладку с драгоценными камнями – на церемонии MTV VMA в 2013-м году.

4. Джастин Бибер

Канадский поп-певец Джастин Бибер тоже не проходит мимо современных трендов. В 2018-м году он на собственную свадьбу надел грилзы на нижнюю челюсть, что выглядело эффектно вместе со строгим костюмом. А в 2022-м декорировал блестящими украшениями обе челюсти.

5. Джейден Смит

Американский актер и рэпер Джейден Смит на Met Gala-2017 ошеломил всех своей улыбкой со стальными клыками. Что ж, возможно, этот и другие подобные эпатажные образы помогут юному артисту как можно скорее подняться по карьере (как это удалось его звездному отцу Уиллу Смиту).

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