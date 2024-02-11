'Люди говорили ужасные вещи'. Как выглядел Риши Сунак в детстве и почему тема расизма была для него очень болезненной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак родился в семье индоарийцев, из-за чего в детстве он страдал от расизма даже от своей матери-фармацевта Уши Сунак. Женщина заставляла сына брать дополнительные уроки драматического искусства, чтобы убрать его акцент. В детские и подростковые годы незнакомые люди также нехорошо высказывались о Сунаке из-за произношения и неанглийской стандартной внешности.

О своей детской боли премьер-министр Великобритании рассказал в спецпроекте "Rishi Sunak: Up Close" для телеканала ITV. Его мать мечтала, чтобы Риши Сунак имел должное образование и был "таким, как все", поэтому и заставляла его больше работать хотя бы над акцентом, передает Daily Mail.

"Очевидно, что я чувствовал расизм в детстве. Я был со своим младшим братом и сестрой в городе в ресторане быстрого питания, а люди говорили какие-то ужасные вещи. Дело расизма заключается в том, что он затрагивает так, как мало что другое, правда?" – поделился Сунак.

По его словам, родители пытались создать условия, чтобы их дети не испытывали жестокого обращения. Поэтому папа-врач, Яшвир Сунак, работал даже сверхурочно, чтобы его трое озорников могли получить образование в престижном Винчестерском колледже.

"Я прекрасно осознавал это [престижность колледжа. – Ред.], и это было для меня огромной привилегией. Это было тяжело, они, откровенно говоря, брали дополнительную работу и займа, чтобы их дети могли получить прекрасное образование. Это то, во что верят индийские семьи", – рассказал премьер-министр Великобритании.

Как уже отмечалось, мать Риши Сунак мечтала, чтобы ее сын не страдал от дискриминации, поэтому заставляла лучше работать над своим произношением.

"Одна из вещей, которой моя мама была одержима, это то, чтобы мы не говорили с акцентом и говорили правильно. Поэтому она очень хотела, чтобы мы брали дополнительные уроки драматического искусства и все остальное в этом духе", – сказал Сунак.

Премьер-министр отметил, что во взрослом возрасте возможны нападения и дискриминацию со стороны других, он считает проблемой обидчиков, а не своей.

"И я считаю, что большинство людей в нашей стране беспристрастны… И знаете, если кто-то хочет атаковать или создать политическое нападение, я действительно думаю, что это больше говорит о них и их амбициях относительно нашей страны или их отсутствии, когда это касается меня и того, откуда я родом", – пришел к такому выводу Рики Сунак.

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