Старшая и средняя – копия мамы, а младшая – папина дочь: как выглядят взрослые дети Деми Мур и Брюса Уиллиса, больного деменцией

Всемирно известные американские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис в свое время были одной из самых красивых пар Голливуда. Они прожили в браке 13 лет, расставшись в 2000-м. Кинозвезды до сих пор поддерживают теплые дружеские отношения, а тем более после диагностированной у "крепкого орешка" два года назад деменции. Вместе пара воспитала трех замечательных дочерей, которых они сами называют своим главным достижением.

Старшая Румер и средняя Скаут – абсолютные копии своей звездной мамы, а вот младшая Таллула – однозначно папина дочь. OBOZ.UA решил показать, как выглядят сегодня девушки.

Румер Уиллис

Старшей дочери актеров 35 лет. В апреле 2023 года она родила первенца и подарила Брюсу Уиллису и Деми Мур их первую внучку.

"Слушай, я хотел бы, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью", – говорил однажды актер одной из пяти своих дочерей. Впрочем, женской энергии стало еще больше, когда на свет появилась Луэтта Айсли Томас Уиллис.

Румер невероятно похожа на маму. Когда у нее были длинные черные волосы, она была будто сестрой-близнецом для Деми Мур. Впрочем, женщина сменила прическу и стала блондинкой с легким рыжим оттенком. Несмотря на это, черты ее лица все равно выдают, чья она дочь.

Скаут Уиллис

Средней дочери актеров 32 года. Она занимается музыкой – играет на гитаре и фантастически поет, как пишут под видео в соцсетях. Скаут часто демонстрирует оригинальные креативные фото, а также делится семейными фотографиями с сестрами и родителями.

Длинные черные волосы Скаут, удлиненный овал лица, острые скулы и подбородок, выразительный взгляд делают ее копией Деми Мур.

Таллула Уиллис

Младшая дочь Таллула, которая в начале февраля отпраздновала 30-летие, является, пожалуй, самой близкой к отцу. И это не удивительно, их особенная связь прослеживается даже в невероятном внешнем сходстве. Недавно девушка обнародовала свое детское фото, сделанное буквально сразу после рождения. Если не знать, то можно совершенно серьезно подумать, что на снимке маленький Брюс Уиллис.

Таллула всегда с особым трепетом отзываются о неизлечимо больном отце. В частности, однажды она говорила: "Каждый раз, когда я иду в дом папы, я делаю кучу фотографий. Я как археолог, который ищет сокровища в вещах, на которые раньше не обращал особого внимания. Все его голосовые сообщения хранятся на жестком диске. Я стараюсь задокументировать все, чтобы это напоминало мне о нем, а ему – о нас. К счастью, деменция не повлияла на его подвижность".

Также девушка в ноябре прошлого года рассказывала, что чувствует, как папа любит ее, несмотря на рассеянность и проблемы с памятью. "Я вижу любовь, когда я с ним, и это мой папа, и он любит меня, что действительно особенно", – говорила она.

Добавим, что у Уиллиса есть еще две дочери, но уже от другой женщины – британской модели и актрисы Эммы Хеминг-Уиллис, на которой он женился в 2009-м. С ней актер воспитывает 11-летнюю Мэйбл и 9-летнюю Эвелин. Девочки общаются со своими старшими сестрами и часто проводят время вместе.

Напомним, два года назад Брюсу Уиллису диагностировали неизлечимую афазию, из-за чего он начал хуже говорить, а в 2023-м врачи констатировали, что у кинозвезды деменция. С тех пор актерская карьера для "крепкого орешка" закончилась, а семья все больше времени проводит с Уиллисом, чья болезнь стремительно прогрессирует.

Для справки: деменция – это комплексное расстройство, состояние, характеризующееся снижением когнитивных функций (памяти, внимания, двигательных навыков, интеллекта и других процессов, управляемых головным мозгом), обусловленное интоксикацией, нарушением обменных процессов, инфекционно-воспалительным или травматическим поражением мозга. Приводит к бытовой, общественной и социальной дезадаптации.

Ранее OBOZ.UA писал, что Деми Мур поделилась свежими редкими фотографиями со своим бывшим мужем. Кадр актеры сделали во время празднования дня рождения их младшей дочери Таллулы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!