Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

В столичном Театре Франко состоялись первые показы нового спектакля "Арлезианка". Зрители уже назвали его одной из самых эмоциональных премьер сезона.

Видео дня

OBOZ.UA побывал на одном из дебютных показов и расскажет эксклюзивные детали. Режиссер Дмитрий Богомазов рассказал, как создавал спектакль, актер Виталий Ажнов, сыгравший главную роль, поделился впечатлениями от работы над постановкой. А руководитель Театра Франко Евгений Нищук раскрыл, чем именно уникален новый спектакль.

"Арлезианка" – драматическая новелла французского писателя Альфонса Доде о трагических отношениях юноши Фредери из Прованса, который влюбляется в девушку из Арля (поэтому и называют Арлезианкой), но узнает о ее прошлом, что разбивает сердце. Символично, что эту героиню зритель на сцене не увидит, но она присутствует в каждом взгляде, движении, молчании героев, что придает почти мифический, фантомный образ. Арлезианка становится не просто женщиной, а символом разрушительной страсти и недостижимой любви. Это глубоко эмоциональная история о любви, предательстве, чести и трагедии – боль, которую невозможно выкричать, и страсть, способную все уничтожить.

"Это произведение попало мне в руки случайно – причем в русском переводе, потому что на украинский его никогда не переводили, – рассказывает режиссер постановки Дмитрий Богомазов, – Специально для спектакля мы заказали перевод. Это очень известная пьеса в Европе, но в Украине о ней почти никто не слышал. Ей почти 200 лет, и за все это время ее ни разу не ставили на украинской сцене. Хотя она – неотъемлемая часть классической европейской культуры. Ее автор – Альфонс Доде, один из самых известных писателей ХІХ века. В свое время он был популярнее даже Эмиля Золя. В Украине его знают разве что по "Тартарену из Тараскона", но на самом деле это очень яркая, необычная фигура – как, впрочем, все настоящие романтики".

"Мне кажется, что сейчас тоже время романтизма, потому что он всегда возникает в периоды неопределенности, – объясняет режиссер, почему взялся за этот материал. – Когда реальность не можешь проверить только умом. Романтизм – это когда ты веришь во что-то, даже если логика подсказывает, что это невозможно. И эта вера – уже твоя реальность. И мне захотелось поделиться со зрителем этой фундаментальной вещью. Кстати, по мотивам этой пьесы Жорж Бизе написал оперу "Арлезианка". Мы использовали в постановке один музыкальный номер из нее – но осторожно, потому что мы все же не оперу ставили".

События в произведении происходят во французской провинции, на киевской сцене они перенесены в современное время и американскую действительность: "Мы просто почувствовали, что сейчас Америка – более активное пространство, более живое. Франция... Вы были там в последнее время? Это очень красивая, но спокойная страна – нам было бы трудно найти в ней эмоциональное поле для своей истории. Там нет того напряжения, которое мы искали. А Америка – в нашем представлении – это место противоречий, страстей, драмы. Она более соответствует духу романтизма. Правда, когда мы начали готовить спектакль, еще не было встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. Условно говоря, в наших отношениях все было романтично. После того изменилось, но мы сохраняем надежду на позитив".

Дмитрий Богомазов говорит, что ставить новые спектакли – это очень дорогое удовольствие: "Я не в курсе точного бюджета, но могу сказать, что, например, у нас много костюмов с деталями из кожи. Потому что если ты работаешь в определенной эстетике, то не имеешь права делать бутафорию. Но вот пролетел дрон, уничтожил склад фабрики, где хранилась кожа – и вдруг ее нет в Украине. И нам пришлось искать буквально по крупицам. Сейчас выпустить спектакль – это настоящий вызов. Но мы не жалуемся. И я не говорю, что это сложнее, чем находиться на фронте. Дай Бог здоровья и сил нашим защитникам. Именно благодаря им мы вообще можем что-то создавать и показывать".

"О чем эта работа? – переспрашивает режиссер – Я никогда прямо не отвечаю на этот вопрос. Потому что искренне считаю: каждый зритель – свободный, каждый имеет право на свое восприятие. Мы лишь создаем условия, в которых ваше личное мнение может родиться. В конце концов, как сказал Платон: "Все, что познаю – я лишь вспоминаю". Если в человеке уже заложено какое-то воображение, то театр может его пробудить, обострить, заставить прозвучать. А если внутри пусто, ничего не прорастет, как бы мы ни старались. Я не учитель, чтобы что-то навязывать. Театр – не лекция, а приглашение подумать. И почувствовать".

В постановке задействованы два актерских состава. Главную роль попеременно играют – звезда Театра Франко Виталий Ажнов и актер Иван Довженко, для которого – это первая работа на сцене номер один. Он – студент университета Карпенко-Карого, потомок известной актерской династии.

Дед актера – народный артист Украины Василий Баша, отец – едва ли не самый известный в Украине киноактер Вячеслав Довженко, мама – заслуженная артистка Ксения Баша. К слову, она тоже задействована в постановке, также в спектакле играет ее муж (с Вячеславом Довженко Ксения разведена), народный артист Украины Александр Форманчук.

"Справился ли Иван с ролью? – продолжает Дмитрий Богомазов, – Мы еще не увидели его полностью. Когда создается спектакль – все всегда делается "на вырост", с прицелом на будущее. Оставляешь актеру пространство для роста, иначе спектакль не будет развиваться". По словам режиссера, в спектакле участвует еще один студент – третьекурсник театрального вуза Дмитрий Короленко. Интересно, что Богомазов лишь недавно узнал об актерских корнях молодого актера: его дедушка и бабушка были известными артистами Херсонского театра.

Также в спектакле играют ведущие актеры театра Алексей Богданович, Олег Стальчук, Александр Ярема, Виктор Жданов, Елена Хохлаткина, Людмила Смородина, Андрей Саминин, Марина Кошкина и другие популярные артисты. Ближайшие показы запланированы на август и сентябрь, однако все билеты на них уже разобраны.

Виталий Ажнов, по словам театралов, которые уже видели спектакль, возносит своего героя "до наивысшего предела страстей и страданий". "Я не знаю, где эта грань, поэтому не могу прокомментировать это", – говорит Ажнов. "Все, что происходит на сцене, для меня новое, интересное, волнующее. Я очень благодарен, что на моем пути появилась эта роль. Она очень сложная – провоцирует к размышлениям и выводам. Откровенно признаюсь, было время, когда я переживал подобное тревожное состояние. Это был длительный период, а есть люди, которые живут в нем годами. Кто-то преодолевает это состояние, а кто-то – не находит выхода".

Очередной премьерный показ состоялся после ужасной ночи с сотнями шахедов в киевском небе. На вопрос, как удается держаться, ведь сна ни у кого не было, актер шутит: "Не знаю, но никаких наркотиков". Виталий добавляет, что в этом году был очень насыщенный театральный сезон: "Макбет", "Слуга двух господ", "Арлезианка" – выходные могу сосчитать на пальцах одной руки".

"Считаю, что этот спектакль – достойное завершение сезона, и я вполне доволен результатом, – делится глава Театра Франко Евгений Нищук, – Это произведение до сих пор не было представлено в украинской драматургии. Первое сценическое прочтение всегда имеет особую ценность – все, что происходит впервые, всегда вызывает интерес. Это также премьера для нескольких актеров. В частности, для Тамары Антроповой, которая прошла конкурс в нашу труппу в прошлом году. Тогда у нас была только одна актерская вакансия, на которую претендовали более двухсот желающих. Мы внимательно следим за молодыми актерами, хотя возможностей для них не так много. По моему мнению, у Ивана Довженко очень хорошие перспективы.

На вопрос, оправдает ли себя спектакль в финансовом плане, Нищук отвечает: "Знаете, все достаточно относительно. Как глава театра я отвечаю и за административную, и за экономическую части, поэтому, конечно, финансовый аспект важен. Но как творческий человек прекрасно понимаю, что прежде всего – искусство. К счастью, сейчас мы имеем очень высокий уровень доверия и интереса к Театру Франко. У нас нет ни одного спектакля, который бы "провисал". Ну, возможно, есть один-два, но и они скоро сойдут с афиши. И это естественный процесс".

По словам Евгения Нищука, он не может для себя выделить один спектакль как самый важный или любимый: "Все очень разные – по глубине, по стилистике. Мне, скажем, очень нравится "Визит" Давида Петросяна. Это действительно сильная, театрально-философская работа. Она провоцирует, заставляет думать. А для зрительской аудитории бесспорным лидером является культовая "Конотопская ведьма". И она достойна этого. Потому что действительно удивительным образом сумела соединить глубинную архаичную культуру и современный подход. И поражает не только украинского зрителя. Мы гастролировали с ней в Лондоне, Берлине, Париже, и теперь едем в Нью-Йорк, Монреаль, Чикаго. Все раскуплено".

"Люди сейчас будто по-новому открывают для себя театр как явление – и в частности театр Франко. И это радует. Но я радуюсь не только за наш театр. У меня, пожалуй, до сих пор срабатывает "синдром министра" – болею за всех. И искренне поддерживаю коллег – Кирилла Кашликова (глава столичного Театра им. Леси Украинки. – Ред.) и единомышленников из Франковска, Львова и других городов. Нам важно держать общую волну".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с легендарным художником Иваном Марчуком – об эмиграции в Вену, жизни по черному календарю и мошенничестве с картинами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!