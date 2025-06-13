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Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
9 минут
1,0 т.
Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

В столичном Театре Франко состоялись первые показы нового спектакля "Арлезианка". Зрители уже назвали его одной из самых эмоциональных премьер сезона.

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OBOZ.UA побывал на одном из дебютных показов и расскажет эксклюзивные детали. Режиссер Дмитрий Богомазов рассказал, как создавал спектакль, актер Виталий Ажнов, сыгравший главную роль, поделился впечатлениями от работы над постановкой. А руководитель Театра Франко Евгений Нищук раскрыл, чем именно уникален новый спектакль.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Арлезианка" – драматическая новелла французского писателя Альфонса Доде о трагических отношениях юноши Фредери из Прованса, который влюбляется в девушку из Арля (поэтому и называют Арлезианкой), но узнает о ее прошлом, что разбивает сердце. Символично, что эту героиню зритель на сцене не увидит, но она присутствует в каждом взгляде, движении, молчании героев, что придает почти мифический, фантомный образ. Арлезианка становится не просто женщиной, а символом разрушительной страсти и недостижимой любви. Это глубоко эмоциональная история о любви, предательстве, чести и трагедии – боль, которую невозможно выкричать, и страсть, способную все уничтожить.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Это произведение попало мне в руки случайно – причем в русском переводе, потому что на украинский его никогда не переводили, – рассказывает режиссер постановки Дмитрий Богомазов, – Специально для спектакля мы заказали перевод. Это очень известная пьеса в Европе, но в Украине о ней почти никто не слышал. Ей почти 200 лет, и за все это время ее ни разу не ставили на украинской сцене. Хотя она – неотъемлемая часть классической европейской культуры. Ее автор – Альфонс Доде, один из самых известных писателей ХІХ века. В свое время он был популярнее даже Эмиля Золя. В Украине его знают разве что по "Тартарену из Тараскона", но на самом деле это очень яркая, необычная фигура – как, впрочем, все настоящие романтики".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Мне кажется, что сейчас тоже время романтизма, потому что он всегда возникает в периоды неопределенности, – объясняет режиссер, почему взялся за этот материал. – Когда реальность не можешь проверить только умом. Романтизм – это когда ты веришь во что-то, даже если логика подсказывает, что это невозможно. И эта вера – уже твоя реальность. И мне захотелось поделиться со зрителем этой фундаментальной вещью. Кстати, по мотивам этой пьесы Жорж Бизе написал оперу "Арлезианка". Мы использовали в постановке один музыкальный номер из нее – но осторожно, потому что мы все же не оперу ставили".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

События в произведении происходят во французской провинции, на киевской сцене они перенесены в современное время и американскую действительность: "Мы просто почувствовали, что сейчас Америка – более активное пространство, более живое. Франция... Вы были там в последнее время? Это очень красивая, но спокойная страна – нам было бы трудно найти в ней эмоциональное поле для своей истории. Там нет того напряжения, которое мы искали. А Америка – в нашем представлении – это место противоречий, страстей, драмы. Она более соответствует духу романтизма. Правда, когда мы начали готовить спектакль, еще не было встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. Условно говоря, в наших отношениях все было романтично. После того изменилось, но мы сохраняем надежду на позитив".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Дмитрий Богомазов говорит, что ставить новые спектакли – это очень дорогое удовольствие: "Я не в курсе точного бюджета, но могу сказать, что, например, у нас много костюмов с деталями из кожи. Потому что если ты работаешь в определенной эстетике, то не имеешь права делать бутафорию. Но вот пролетел дрон, уничтожил склад фабрики, где хранилась кожа – и вдруг ее нет в Украине. И нам пришлось искать буквально по крупицам. Сейчас выпустить спектакль – это настоящий вызов. Но мы не жалуемся. И я не говорю, что это сложнее, чем находиться на фронте. Дай Бог здоровья и сил нашим защитникам. Именно благодаря им мы вообще можем что-то создавать и показывать".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"О чем эта работа? – переспрашивает режиссер – Я никогда прямо не отвечаю на этот вопрос. Потому что искренне считаю: каждый зритель – свободный, каждый имеет право на свое восприятие. Мы лишь создаем условия, в которых ваше личное мнение может родиться. В конце концов, как сказал Платон: "Все, что познаю – я лишь вспоминаю". Если в человеке уже заложено какое-то воображение, то театр может его пробудить, обострить, заставить прозвучать. А если внутри пусто, ничего не прорастет, как бы мы ни старались. Я не учитель, чтобы что-то навязывать. Театр – не лекция, а приглашение подумать. И почувствовать".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

В постановке задействованы два актерских состава. Главную роль попеременно играют – звезда Театра Франко Виталий Ажнов и актер Иван Довженко, для которого – это первая работа на сцене номер один. Он – студент университета Карпенко-Карого, потомок известной актерской династии.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Дед актера – народный артист Украины Василий Баша, отец – едва ли не самый известный в Украине киноактер Вячеслав Довженко, мама – заслуженная артистка Ксения Баша. К слову, она тоже задействована в постановке, также в спектакле играет ее муж (с Вячеславом Довженко Ксения разведена), народный артист Украины Александр Форманчук.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Справился ли Иван с ролью? – продолжает Дмитрий Богомазов, – Мы еще не увидели его полностью. Когда создается спектакль – все всегда делается "на вырост", с прицелом на будущее. Оставляешь актеру пространство для роста, иначе спектакль не будет развиваться". По словам режиссера, в спектакле участвует еще один студент – третьекурсник театрального вуза Дмитрий Короленко. Интересно, что Богомазов лишь недавно узнал об актерских корнях молодого актера: его дедушка и бабушка были известными артистами Херсонского театра.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Также в спектакле играют ведущие актеры театра Алексей Богданович, Олег Стальчук, Александр Ярема, Виктор Жданов, Елена Хохлаткина, Людмила Смородина, Андрей Саминин, Марина Кошкина и другие популярные артисты. Ближайшие показы запланированы на август и сентябрь, однако все билеты на них уже разобраны.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Виталий Ажнов, по словам театралов, которые уже видели спектакль, возносит своего героя "до наивысшего предела страстей и страданий". "Я не знаю, где эта грань, поэтому не могу прокомментировать это", – говорит Ажнов. "Все, что происходит на сцене, для меня новое, интересное, волнующее. Я очень благодарен, что на моем пути появилась эта роль. Она очень сложная – провоцирует к размышлениям и выводам. Откровенно признаюсь, было время, когда я переживал подобное тревожное состояние. Это был длительный период, а есть люди, которые живут в нем годами. Кто-то преодолевает это состояние, а кто-то – не находит выхода".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

Очередной премьерный показ состоялся после ужасной ночи с сотнями шахедов в киевском небе. На вопрос, как удается держаться, ведь сна ни у кого не было, актер шутит: "Не знаю, но никаких наркотиков". Виталий добавляет, что в этом году был очень насыщенный театральный сезон: "Макбет", "Слуга двух господ", "Арлезианка" – выходные могу сосчитать на пальцах одной руки".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Считаю, что этот спектакль – достойное завершение сезона, и я вполне доволен результатом, – делится глава Театра Франко Евгений Нищук, – Это произведение до сих пор не было представлено в украинской драматургии. Первое сценическое прочтение всегда имеет особую ценность – все, что происходит впервые, всегда вызывает интерес. Это также премьера для нескольких актеров. В частности, для Тамары Антроповой, которая прошла конкурс в нашу труппу в прошлом году. Тогда у нас была только одна актерская вакансия, на которую претендовали более двухсот желающих. Мы внимательно следим за молодыми актерами, хотя возможностей для них не так много. По моему мнению, у Ивана Довженко очень хорошие перспективы.

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

На вопрос, оправдает ли себя спектакль в финансовом плане, Нищук отвечает: "Знаете, все достаточно относительно. Как глава театра я отвечаю и за административную, и за экономическую части, поэтому, конечно, финансовый аспект важен. Но как творческий человек прекрасно понимаю, что прежде всего – искусство. К счастью, сейчас мы имеем очень высокий уровень доверия и интереса к Театру Франко. У нас нет ни одного спектакля, который бы "провисал". Ну, возможно, есть один-два, но и они скоро сойдут с афиши. И это естественный процесс".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

По словам Евгения Нищука, он не может для себя выделить один спектакль как самый важный или любимый: "Все очень разные – по глубине, по стилистике. Мне, скажем, очень нравится "Визит" Давида Петросяна. Это действительно сильная, театрально-философская работа. Она провоцирует, заставляет думать. А для зрительской аудитории бесспорным лидером является культовая "Конотопская ведьма". И она достойна этого. Потому что действительно удивительным образом сумела соединить глубинную архаичную культуру и современный подход. И поражает не только украинского зрителя. Мы гастролировали с ней в Лондоне, Берлине, Париже, и теперь едем в Нью-Йорк, Монреаль, Чикаго. Все раскуплено".

Любовь на краю, измена и шокирующие тайны. Театр Франко представил спектакль, на который билетов уже не достать до осени

"Люди сейчас будто по-новому открывают для себя театр как явление – и в частности театр Франко. И это радует. Но я радуюсь не только за наш театр. У меня, пожалуй, до сих пор срабатывает "синдром министра" – болею за всех. И искренне поддерживаю коллег – Кирилла Кашликова (глава столичного Театра им. Леси Украинки. – Ред.) и единомышленников из Франковска, Львова и других городов. Нам важно держать общую волну".

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